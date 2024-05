Geox, "respiro affannoso", i conti del primo trimestre deludono le attese

Geox, i risultati del primo trimestre sono sotto le aspettative. I dati

Geox ha reso noti i risultati del primo trimestre, l'annuncio è avvenuto ieri a mercati chiusi, ma non ci sono buone notizie per il gruppo veneto di calzature. Le aspettative erano più alte e sono state deluse. Nei primi tre mesi dell’anno l'azienda - riporta startmag - ha registrato ricavi consolidati pari a 193,6 milioni, non 197 come ci si attendeva. Si tratta di un decremento del 13,5% rispetto all’esercizio precedente. La flessione, spiega la società in una nota, è "imputabile principalmente alle performance del canale multimarca, che registra una contrazione del 21,6% rispetto all’esercizio precedente". Ma ci sono anche buone notizie. "Solide performance", invece, del canale fisico (+4,4%) e soprattutto del digital (+41,9%).

I ricavi maggiori del gruppo, pari al 43,4% dei ricavi totali, provengono dall’area Europa – che comprende Austria, Benelux, Francia, Germania, Gran Bretagna, penisola iberica, Scandinavia, Svizzera – e ammontano a 84,1 milioni di euro. Registrano, tuttavia, un calo del 10,3% rispetto ai 93,7 milioni del 2023. Anche in Italia, - prosegue startmag - che con 55 milioni di euro rappresenta il 28,4% dei ricavi del gruppo, si registra un decremento del 13,2% rispetto ai 63,4 milioni nel 2023.