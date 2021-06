Germania, la ripresa economica va forte. Grande fiducia delle imprese tedesche

Germania, la ripresa economica va forte. Grande fiducia delle imprese

Il Coronavirus sembra far meno paura, lo certificano diversi indicatori dal punto di vista economica. Forti segnali di ripresa arrivano dalla Germania, dove l'indice Ifo balza oltre quota 100. La Bundesbank lancia un segnale chiaro - si legge sul Sole 24 Ore - già nel prossimo trimestre si potrebbe raggiungere i livelli precrisi. Il sentimento tra i manager tedeschi è migliorato notevolmente. Lo stabilisce l'Ifo Business Climate Index che è salito dai 99,3 punti di maggio, a quota 101,8 punti di giugno. Cresce anche l'ottimismo per la seconda metà dell'anno.

L'economia tedesca - prosegue il Sole - si sta riprendendo dalla crisi per il Coronavirus. Vola il settore manifatturiero, raggiunti i livelli di aprile 2018. In particolare sta andando forte il settore per la produzione di macchinari e attrezzature per l'industria elettrica ed elettronica. "L'economia tedesca si sta lasciando alle spalle la crisi - spiega il presidente dell'Ifo Clemens Fuest - il peggio è alle spalle". Sulla stessa linea la cancelliera Angela Merkel che ha parlato di forte ripresa economica da parte del Paese.