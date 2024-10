Ghali va fuori tempo, bilancio in rosso per la sua Boulevard Story: perdite per oltre 178mila euro

Bilancio in rosso per la Boulevard Story di Ghali: perdite per oltre 178mila euro

Rallenta e si tinge di rosso il ritmo di “Ghali”, noto all’anagrafe come Ghali Amdouni, oggi protagonista del secondo concerto all'Unipol Forum di Assago (Milano). Il rapper italiano di origine tunisina, infatti, qualche settimana fa ha visto la madre Amel Cheddi guidare nella sua qualità di amministratrice unica l’assemblea dei soci della Boulevard Story srl per approvare il bilancio del 2023. La società, che raggruppa gli interessi musicali del cantante, è controllata da Ghali (collegato in videoconferenza per l’occasione) con il 52% mentre il 48% è della madre.

L’assemblea ha così deciso di riportare a nuovo la perdita di oltre 178mila euro segnata nel bilancio che si confronta con un utile di 117mila euro del precedente esercizio e ciò perché i ricavi anno su anno sono drasticamente calati da 1,3 milioni a poco più di 741mila euro. “L’esercizio è stato caratterizzato - si legge nella nota integrativa - dalla prosecuzione dell’attività nei settori della produzione artistica e fonografica, dello spettacolo e della prestazione di consulenze”. La Boulevard Story, che ha visto la liquidità dimezzarsi anno su anno da 932mila euro a 453mila euro, ha un patrimonio netto di 378mila euro a fronte di debiti per 1,6 milioni. La società detiene poi il 5% di un’altra società denominata Jimmy srl, di cui il rapper ha il 45% e la madre il restante 50%.