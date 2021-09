Giappone, in arrivo a Expo Osaka 2025 i primi prototipi di taxi volanti

Giappone, taxi volanti: in arrivo a Expo Osaka 2025 i primi modelli prodotti da SkyDrive Inc

Il "futuro" sembra essere più vicino di quanto si possa pensare. La startup giapponese SkyDrive Inc., specializzata nello sviluppo di macchine volanti, ha annunciato di essere a lavoro per presentare la sua prima auto-taxi volante tra quattro anni, in occasione della prossima esposizione universale di Osaka del 2025. L'azienda, che ha sede a Tokyo, è stata fondata circa tre anni fa e ha un organico di circa 100 dipendenti tra ingegneri e tecnici, tra i quali diversi esperti ex Toyota Motor Corp. e Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

“La nostra missione è guidare la prossima rivoluzione della mobilità, evento che avviene una volta ogni secolo. Cento anni fa, automobili e aeroplani sono entrati a far parte del nostro uso comune ma da allora non c'è stata alcuna rivoluzione, solamente miglioramenti”, ha dichiarato in conferenza stampa il CEO Tomohiro Fukuzawa, che appena il mese scorso ha siglato un accordo con la prefettura di Osaka e la città di Osaka per lavorare all'utilizzo pratico delle auto volanti nella metropoli giapponese in vista dell'Expo 2025.

L'evento, al quale secondo gli organizzatori prenderanno parte circa 150 paesi (50 dei quali già confermati) e 25 organizzazioni internazionali, si svolgerà tra il 13 aprile e il 13 ottobre 2025.