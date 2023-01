Giorgia Meloni ha scelto Antonino Turicchi come direttore generale del Mef

Turicchi come direttore generale del Mef: la Meloni ha scelto

Dovremmo esserci. Giorgia Meloni avrebbe scelto di affidare la direzione generale del Mef ad Antonino Turicchi, attuale presidente di Ita. Fonti qualificate vicine al dossier spiegano ad Affaritaliani.it che la premier avrebbe deciso di proseguire sulla sua strada, che significa volti nuovi nei ruoli chiave, per discontinuità con il passato. Non mancherebbero le resistenze interne al governo: non soltanto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, ma anche Raffaele Fitto e Adolfo Urso.

Ma la speranza per Alessandro Rivera, che pure ha molto “brigato” per rimanere al suo posto, si sarebbero ridotte di parecchio. A inizio gennaio sembrava che il manager fosse in procinto di uscire. Poi pareva aver recuperato lo svantaggio accumulato tanto da far dire ai bookmaker quel “too close to call” che viene usato nelle elezioni americane. Poi un nuovo scatto di Turicchi, questa volta decisivo.

Il manager, infatti, vanta un curriculum importante: oltre alla presidenza di Ita, dal 2002 al 2009 è stato direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti e da maggio del 2016 direttore generale per Finanza e Privatizzazioni del MEF ed era amministratore delegato di Fintecna prima di venire chiamato nell’ex-Alitalia. Non solo: a quanto risulta ad Affaritaliani.it Turicchi può contare su tre sponsor di peso, ascoltatissimi da Giorgia Meloni: Giulio Tremonti, Maurizio Leo, Giovanbattista Fazzolari.