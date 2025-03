Giulio Berruti, il compagno di Maria Elena Boschi si butta nel business della formazione sanitaria: nasce la nuova BCG Srl

Il compagno di Maria Elena Boschi si lancia nel business della formazione sanitaria: i dettagli dell'operazione

Giulio Berruti, attore, medico odontoiatra e compagno di Maria Elena Boschi, si lancia nel business della formazione sanitaria. Lo stesso Berruti, infatti, s’è presentato a Roma davanti al notaio Gianluca Festa Ferrante assieme a Antonio Guida, Adriano Bartoli, Matteo Basso, Benito Paolo Chiodo e Giuseppina Ciani per costituire la nuova BCG srl di cui ciascuno detiene il 16,67%.

La newco ha come oggetto “la formazione di medici chirurgici e odontoiatrici in medicina estetica”, “la creazione e gestione di studi medici” e “la commercializzazione di prodotti sanitari, cosmetici, farmaceutici, omeopatici, erboristici e galenici” nonché “la gestione di poliambulatori e di laboratori di analisi cliniche”. Amministratrice unica di BCG è stata nominata la Ciani: classe 1972 è appassionata di formazione, management e coach professionista in ambito sanitario presso associazioni di categoria medica.

Berruti controlla invece la Studio Berruti srl e la Treelon srl e di entrambe è amministratore unico: la prima società è quella dove svolge la sua attività di medicina estetica e odontoiatria e la seconda opera nel commercio di parafarmaci, profumi e cosmetici. La prima nel 2023 ha segnato ricavi per 41mila euro mentre la seconda ha fatturato di più, per un totale di 186mila euro.