Gkn, l'advisor firma e salva l'azienda: "Sarà una storia da raccontare"

Gkn, Borgomeo traghettatore verso una nuova proprietà. Il closing

E' arrivato il giorno decisivo per Gkn. L'azienda di Firenze oggi dovrebbe cambiare proprietà. Il closing, come promesso nell'ultima riunione al ministero dello Sviluppo Economico, avverrà prima di Natale. L’advisor Francesco Borgomeo firmerà formalmente l’acquisto dell’azienda campigiana. Borgomeo - si legge sul Corriere della Sera - si offre come ponte per traghettare Gkn verso uno dei due pretendenti che assicura di avere, ovvero un’azienda farmaceutica e un’altra di componentistica per le energie rinnovabili, diventando proprietario egli stesso e senza licenziare nessuno. L'advisor si dice fiducioso. "Ne sono certo, ci sono tutti gli elementi per un successo, la fabbrica è davvero molto bella, i lavoratori sono un grandissimo valore aggiunto, coraggio, competenze e voglia di fare non mancano. Sarà una bellissima storia da raccontare".

"Il capitale umano all'interno dell'azienda - spiega Borgomeo al Sole 24 Ore - è il punto di maggior forza. Ci sono persone che hanno competenze di alto livello. Per formare un operaio così occorrono tre anni e 100 mila euro. Lo stabilimento è perfettamente funzionante, ha valore se resta legato ai dipendenti. Inoltre è un momento speciale per il nostro Paese, il Pil cresce, dobbiamo affrontare la transizione ambientale e digitale, ci sono incentivi per ricerca e sviluppo e sgravi contributivi, oltre alla cassa integrazione".

