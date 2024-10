Gli affari di Fabio Cannavale viaggiano in perdita: rosso di 892 milioni per la sua B Heroes

Fabio Cannavale continua a perdere soldi: rosso di 892 milioni per la sua B Heroes

"Immaginazione. Ispirazione. Esecuzione. Nati per sfidare lo status quo”. Così recita il sito di B Heroes, la società di venture capital attiva dal 2016 e fondata da Fabio Cannavale, che è stato appena riconfermato presidente e che la controlla con quasi il 40% fra azioni dirette e tramite la sua Volcano srl. Ma B Heroes continua a perdere soldi tanto che il bilancio 2023, da poco approvato dagli azionisti, s’è chiuso con un rosso di 892mila euro dopo che l’esercizio precedente aveva segnato un passivo di 434mila euro.

La maggiore perdita si deve alla voce delle svalutazioni che anno su anno è quasi raddoppiata da 417mila a 758mila euro. B Heroes, di cui Carolina Montagna è stata riconfermata amministratrice delegata, ha corretto all’ingiù il valore di carico di 10 delle sue oltre 50 partecipazioni di minoranza, in carico per complessivi 17,3 milioni, detenute in varie start up italiane ed estere. Quella che presenta il maggior valore di carico per oltre 2,5 milioni è il 16% circa della napoletana BrandOn Group che offre una piattaforma per gestire online tutto il processo di vendita e post-vendita nell’e-commerce. La società, di cui Cdp è primo azionista col 27%, nel 2023 ha sì fatturato 50 milioni ma ha chiuso in perdita per 2,2 milioni. Due anni fa Cannavale era stato posto agli arresti (e poi scarcerato) in Svizzera per l’inchiesta su lastminute.it, l’operatore turistico internazionale da lui co-fondata, perché la società era stata accusata di frode sugli aiuti pandemici.