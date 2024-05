Gli Agnelli navigano nell'oro: ecco quante tonnellate possiede la famiglia

Patrimonio Agnelli, pochi conoscono la riserva d’oro della famiglia: ecco quante tonnelate possiede

Gli Agnelli hanno l'oro in bocca o in tasca, sì, perché oltre ad aver conquistato ogni settore immaginabile, dall'industria automobilistica al calcio fino all'editoria, la famiglia ha anche accumulato un tesoro inestimabile di oro: 138 tonnellate di metallo prezioso.

Queste 138 tonnellate si traducono in una mastodontica fortuna da 10 miliardi di euro. Gran parte di questo tesoro è il lascito dell'Avvocato, Gianni Agnelli, il cui trapasso ha innescato un vero e proprio scontro tra gli eredi: la battaglia legale in corso tra Margherita Agnelli e i figli, in particolare John Elkann

Una tale fortuna è intrinseca nella famiglia Agnelli dal oltre settant'anni, al 1945, l’anno della fine della Seconda Guerra Mondiale. Visto il ruolo in politica, il patrimonio fu addirtittura soprannominato: "L'oro del senatore", in riferimento al suo possessore, Giannai Agnelli. Inizialmente l’oro venne depositato in una banca a Basilea, per poi essere spostato nel dopoguerra a Ginevra, in Svizzera.

Ovviamente gli Agnelli non si accontentarono di una banca qualunque bensì scelsero l’aeroporto Cointin di Ginevra, una fortezza segreta e inaccessibile. Dentro, non solo lingotti d'oro, ma una collezione d'arte del valore di 10 miliardi di euro, ben celata. Un tipico stratagemma all'Agnelli, come dimostrano gli imperi off-shore recentemente emersi dall'inchiesta di Margherita Agnelli.

Facendo due conti rapidi, all'interno dell'aeroporto di Ginevra si celerebbe un tesoro si cela un tesoro che si avvicina pericolosamente ai 20 miliardi di euro, se si tiene conto sia dei 10 miliardi di valore dell'oro degli Agnelli, sia di quello della collezione d'arte. Insomma un vero e proprio "navigare nell'oro".