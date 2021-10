Gm, utili oltre le attese a 2,4 mld: ricavi pagano la crisi dei semiconduttori

General Motors ha riportato utili per il terzo trimestre che hanno nettamente superato le attese di Wall Street nonostante il gruppo abbia registrato un calo sia dei profitti che dei ricavi rispetto a un anno fa. Il gruppo ha inoltre annunciato che gli utili per l'intero anno si collocheranno nella parte alta della sua precedente forbice di previsioni.

Nel terzo trimestre, Gm ha riportato utili per 2,42 miliardi di dollari o 1,62 dollari ad azione contro i 4,04 miliardi di un anno fa o 2,78 dollari ad azione. Gli utili per azione adjusted sono stati pari a 1,52 dollari ad azione, ben al di sopra dei 98 centesimi attesi dagli analisti. I ricavi nel periodo sono scesi a 26,77 miliardi dai 35,48 di un anno fa e al di sotto delle attese del consensus a 30,72 miliardi.

Il gruppo ha spiegato la flessione su base annua con i colli di bottiglia nelle forniture di semiconduttori. Nella lettera agli azionisti, l'amministratrice delegata Mary Barra ha indicato che il gruppo prevede ora che gli utili per l'anno saranno nella parte alta della guidance, ovvero fra 5,52 e 6,52 dollari ad azione. Gli utili per azione adjusted dovrebbero essere compresi fra 5,70 e 6,70 dollari ad azione contro attese del consensus per 6,41 dollari.