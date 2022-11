Governo, Dl Aiuti: tetto al contante a 5 mila €, Superbonus al 90% e accise

Governo, Dl Aiuti: via libera alle trivelle a oltre 9 miglia dalle coste

Il governo Meloni ha varato il Decreto Aiuti ter, in favore di famiglie e imprese in difficoltà per il caro energia. Si tratta di un primo aiuto finanziato con il "tesoretto" da 9,1 mld lasciato in cassa dal precedente esecutivo a guida Draghi. Nel decreto ci sono misure per mitigare il caro energia, ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi nel mare, riduzione del superbonus edilizio dal 110% al 90% con una serie di paletti. E poi innalzamento a 5 mila euro del limite sull'utilizzo del contante, rinnovo fino al 31 dicembre del taglio delle accise sui carburanti e premi aziendali detassati fino a 3mila euro. Dopo l'ok alla Nadef della scorsa settimana, il governo di Giorgia Meloni propone un primo intervento di sostegno economico, in attesa dell'approvazione entro fine anno della manovra finanziaria.

Le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Sace potrà concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori. Tra le misure destinate a generare dibattito la modifica del superbonus edilizio 110%, con la riduzione al 90% e l'inserimento di una serie di paletti per poterne usufruire. Il Dl Aiuti quater prevede anche l'ok alla ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi in mare, a condizione che siano ad oltre 9 miglia dalla costa della zona interessata e che non ci siano fenomeni di subsidenza (terreno che frana, ndr) nella zona.