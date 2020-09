Governo, l'Ue mette 10 mld per la Manovra ma chiede di accelerare sul Recovery

Il governo, passate le elezioni, adesso deve concentrarsi sul Recovery Fund, obiettivo principale in questa delicata fase. Lunedì o martedì - si legge sulla Stampa - l'Esecutivo dovrebbe approvare la nota di aggiornamento dei conti pubblici, primo passo verso la legge di bilancio del 2021. Benché per i versamenti occorra attendere primavera, la Commissione europea chiede di indicare da subito come pensiamo di spendere i contributi a fondo perduto: l’Italia può contare su 45 miliardi in due anni.

La legge di bilancio dell’anno prossimo varrà circa trenta miliardi di euro. Non meno di un terzo - circa dieci miliardi - arriveranno dal Recovery. E poiché la Commissione ha già deciso come destinare il 60 per cento delle risorse, il Tesoro proporrà di usare la metà di quei dieci miliardi per la decontribuzione del lavoro dipendente. Il resto dovrebbero dividerselo equamente due voci: gli sconti fiscali per le imprese che investono in tecnologia e per la riconversione ecologica degli immobili.