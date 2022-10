Governo Meloni, Gentiloni già 'rompe': “Pnrr? Non saremo benevoli su ritardi”

Governo Meloni, Gentiloni: "Sul Pnrr non ritardi; non saremo benevoli"

Sul Pnrr “l’invito che io posso rivolgere al governo, ma il governo ne è perfettamente consapevole, e la presidente del Consiglio altrettanto, è che su queste risorse, su questa sfida, bisogna andare a testa bassa, perché altrimenti il rischio è dei ritardi. E noi non saremo benevoli con i ritardi”. Così il commissario europeo per gli affari economici e monetari della Commissione UE, intervenendo alla Festa dell’Ottimismo organizzata dal quotidiano Il Foglio. “Il governo lo vedremo alla prova: non mi pare abbia fatto delle dichiarazioni antieuropee o euroscettiche - ha concluso Gentiloni - vedremo”.

Governo Meloni, Gentiloni: "Cambiare priorità non è consentito ma no tabù su aggiustamenti"

"Cambiare le priorità del Pnrr sarebbe un errore e non è consentito dalla legislazione europea" ma "si possono fare alcune modifiche se motivate da circostanze particolari. Non è che manchino come l'inflazione ad esempio. Questo lavoro di aggiustamento si sta facendo da mesi anche con l'Italia. Un aggiustamento non è un tabù a condizione di vedere come risolvere una questione che ha cause molto chiare". Ad affermarlo alla Festa dell'Ottimismo di 'Il Foglio' è il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni.

Energia, Bonomi: "Governo intervenga subito, è emergenza nazionale"

"Il governo, noi l'abbiamo sempre detto, dal giorno uno, quindi da domani, dovrà intervenire sul tema dell'energia perché è un tema di emergenza nazionale. Deve intervenire urgentemente con interventi congiunturali, quindi da qui alla fine dell'anno proseguire nel sostegno al caro bollette per imprese e famiglie. E poi mettere in campo tutte quegli interventi di natura strutturale, perché noi paghiamo anni di scelte scriteriate sull'energia, e quindi dobbiamo mettere adesso in sicurezza il paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i giornalisti a Firenze a margine della Festa dell'Ottimismo del Foglio.

Governo, Bonomi: "Storico prima donna presidente, auspichiamo grande serietà"

"E' un governo storico, per prima volta un donna è presidente del Consiglio. Da parte mia e Confindustria un grande in bocca al lupo a Giorgia Meloni e al suo governo, che auspichiamo capace di grande serietà e responsabilità verso l'Italia e i partner internazionali e che abbia efficacia nell'azione, viste le sfide grandissime che dobbiamo affrontare". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, nel corso della 'Festa dell'Ottimismo 2022' organizzata dal 'Foglio'.