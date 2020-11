Governo, più soldi per i lavoratori in lockdown. 1,5 mld per le partite Iva

Il governo sta per prendere la decisione finale sul nuovo Dpcm, che dividerà l'Italia in tre fasce. Dalla prima, in cui le restrizioni ci saranno ma limitate ad un coprifuoco ad orario stabilito, alla terza, in cui si andrà verso una chiusura quasi completa (zona rossa), con conseguenti pesanti divieti e chiusure forzate di negozi e attività commerciali. Si parla - si legge su Repubblica - di un nuovo decreto Ristori da circa 1,5 miliardi, che andrebbe ad aggiungersi al “Ristori-uno”, varato all’inizio della scorsa settimana per un totale di poco più di 5 miliardi. L’obiettivo, è quello di varare il Ristori-bis in contemporanea, o subito dopo, con il nuovo Dpcm di rafforzamento del lockdown.

"Stiamo lavorando a un nuovo decreto ristori. Cercheremo di aprire un confronto anche con le forze d'opposizione, in maniera preventiva e anche nel percorso di discussioneparlamentare", ha annunciato in mattinata il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, ad Agorà, secondo quanto si legge in un tweet della trasmissione.

Il compito del nuovo provvedimento - prosegue Repubblica - è potenziare le percentuali di aiuti per le regioni sottoposte alla chiusura totale: in questo caso si agirebbe incrementando gli aiuti per bar, ristoranti, palestre, alberghi, cinema, taxi, gelaterie e pasticcerie per ora sottoposti a semplice chiusure parziali e a tutte le attività commerciali. Le sovvenzioni si allargherebbero, anche a tutte le altre categorie rimaste fuori dal Ristori- uno: si sta studiando infatti di far entrare tra i settori sovvenzionati, nelle Regioni sottoposte al blocco totale, anche coloro che beneficiarono degli aiuti di aprile e maggio con il decreto “Rilancio” quando con contributi dai 600 ai 1.000 euro furono coperte almeno 12 tipologie professionali (dal reddito di emergenza, al precariato, ai professionisti, alle imprese artigiane e industriali).