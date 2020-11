Gruppo Celli, completata acquisizione del 100% dell'inglese T&J Installation

Il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande, comunica di aver completato l’acquisizione del 100% del capitale di T&J Installations Ltd. L'operazione è stata concretata attraverso la controllata inglese Celli International. A marzo era stato acquisito il 30% del capitale dell’azienda, leader in Inghilterra nei servizi di assistenza tecnica per impianti di spillatura di bevande, con la possibilità diuna call option per il restante 70%, opzione che viene ora esercitata.

Questa operazione rafforza la posizione del Gruppo, già presente in Uk con tre stabilimenti produttivi,nel mercato dei servizi e completa lo sviluppo di un centro di eccellenza e innovazione per il Field Service, offrendoanche oltremanica le innovative soluzioni di assistenza tecnica già sviluppate in molti altri paesi econsolidando la posizione competitiva del Gruppo nel primo mercato al mondo per consumi di birra alla spina e numero di impianti installati.

L’azienda inglese sarà inserita all’interno della business unit Asset Management, che il Gruppo ha di recente costituito nel Regno Unito, con un piano di integrazione che prevede la digitalizzazione e l’efficientamento di tutti i processi aziendali, il mantenimento delle risorse chiave e un programma di sviluppo commerciale volto a raddoppiare il fatturato della divisione nei prossimi anni.

Soddisfatto Nigel Farrar, amministratore delegato di Celli Group Uk che ha così commentato: "Attraverso il completamento dell’acquisizione di T&J, il Gruppo Celli ha ancora una volta dimostrato di credere nel mercato Uk. Con i servizi di Asset Management saremo in grado di offrire ai nostri clienti la più ampia offerta di soluzioni nel dispensingequipment".

“Con la finalizzazzione di questa operazione, ci focalizzeremo sull’integrazione e la digitalizzazione dei processi di Field Service", ha sottolineato Adalberto Pizzi, direttore della divisione Asset Management del Gruppo Celli. "Saremo in grado quindi di portare sul mercato Uk soluzioni innovative nella gestione degli impianti dei nostri clienti, garantendo una riduzione dei costi di gestione e il pieno controllo dei livelli di servizio.”

Il Gruppo Celli Leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande la società fattura circa 130 milioni di euro. Fondata nel 1974, ha sede a San Giovanni in Marignano (Rimini), conta quasi 600 dipendenti in sei stabilimenti produttivi situati in Italia e nel Regno Unito ed esporta i propri prodotti in oltre 100 paesi nel mondo. A giugno 2015, Celli acquisisce il 100% del Gruppo inglese ADS2, specializzato nella progettazione di colonne personalizzate e di design per la spillatura della birra, divenendo così un player di riferimento del settore per i più grandi produttori mondiali di birra, come Carlsberg, Heineken, AB InBev, Asahi, etc. A ottobre 2016 Celli ha acquisito il 100% di Cosmetal, società leader in Italia e in Europa nella produzione di soluzioni per l’erogazione di acqua da bere, e grazie a questa operazione il Gruppo si è aperto al mondo dell’acqua. A maggio 2017 il Gruppo finalizza l’acquisizione del 100% del capitale di Angram Ltd, azienda inglese specializzata nella produzione di sistemi per la spillatura tradizionale a pompa delle birre cask ale e a marzo 2018 acquisisce il 100% di FJE Plastic Development Ltd, azienda inglese specializzata nello stampaggio plastica ad iniezione i cui impianti consentono un utilizzo controllato delle plastiche riciclate.

Il Gruppo ha anche sviluppato in house la più avanzata piattaforma IoT per impianti di erogazione bevande, che permette di monitorare da remoto e in tempo reale l’andamento di tutti gli impianti di spillatura in modo da poter gestire consumi e funzionamento. Nel 2019, la società d’investimenti privata Ardian entra nel Gruppo acquisendo il 100% del capitale, con l’obiettivo di sostenerne la crescita e l’espansione anche a livello internazionale, proseguendo nel percorso di supporto economico portato a termine dal fondo di private equity indipendente ConsiliumSgr che ha affiancato il Gruppo nei 5 anni precedenti. A luglio 2019 il Gruppo ha acquisito la divisione service e distribuzione impianti di spillatura di Tecnofrigo, concessionario Celli da oltre 25 anni per Emilia Romagna e Marche, e nel mese di ottobre ha acquisito MF Refrigeration, il principale produttore di impianti di refrigerazione per birra alla spina nel mercato Uk, che rappresenta la quarta operazione oltremanica del Gruppo. Dopo l’acquisizione, a marzo 2020, del 30% del capitale di T&J Installations Ltd, a settembre, con l’apertura del magazzino parti di ricambio a Wetherby, è stato creato il polo inglese della business unit Asset Management che offre servizi di field service, supply chain e ricondizionamenti.