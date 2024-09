Gruppo San Donato, non decolla Papiniano: si tinge più di rosso il bilancio 

Gruppo San Donato,

Si tinge più di rosso il bilancio ordinario mentre si riduce la perdita di quello consolidato per Papiniano, la holding della famiglia Rotelli presieduta da Gilda Gastaldi (vedova di Giuseppe Rotelli) che controlla il gruppo ospedaliero San Donato. Nel dettaglio, infatti, l’esercizio civilistico 2023, approvato poche settimane fa, è stato archiviato con un disavanzo di oltre 6,5 milioni di euro decuplicato dai 624mila euro di passivo dell’anno precedente, rosso che l’assemblea dei soci ha provveduto a ripianare integralmente mediante l’uso di riserve. Più significativo ovviamente il bilancio consolidato che ha segnato per il 2023 una perdita di 8,1 milioni rispetto a quella di oltre 62 milioni del precedente esercizio.

C’è da osservare, tuttavia, che anno su anno i ricavi sono saliti da 1,48 a 1,57 miliardi con un ebitda progredito da 212,8 a 235,6 milioni e un ebit che da negativo per 51,5 milioni è balzato in positivo per 25,7 milioni. L’attività di degenza erogata dal gruppo ospedaliero dei Rotelli s’è estrinsecata nei posti letto saliti anno su anno da 5.130 a 5.142, nei ricoveri passati da 192.552 a 200.678 e nelle giornate di degenza che da 1,07 sono arrivati a oltre 1,1 milioni. Il gruppo, principale operatore nel settore della sanità privata accreditata in Lombardia, opera con 18 ospedali e 15 presidi per cure dentali.

Nella relazione sulla gestione la Gastaldi sottolinea che per quanto riguarda il 2024 “è ragionevole attendersi un incremento delle attività grazie a una maggiore capacità di erogazione di prestazioni di ricovero e ambulatoriali”. L’assemblea che ha approvato il bilancio ha infine riconfermato il consiglio d’amministrazione uscente che oltre alla vedova Rotelli vede presenti i figli Marco e Paolo, la figlia Giulia e Khamel Ghribi.