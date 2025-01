Gruppo Sirti, al via il progetto di ulteriore valorizzazione dei business Telco e Digital Solutions

Michele Scibetta diventa nuovo Group CEO



Sirti S.p.A., hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity e controllata da RSCT Fund (Responsible & Sustainable Corporate Turnaround Fund), gestito da IQEQ con l’advisory esclusiva di Pillarstone, ha annunciato oggi l’avvio di una nuova fase di ulteriore rilancio del Gruppo. Tale fase prevede una sempre maggiore focalizzazione anche nella governance e strategia delle due società controllate Sirti Telco Infrastructures e Sirti Digital Solutions, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il posizionamento strategico distintivo nell’adozione di soluzioni innovative per la trasformazione digitale delle infrastrutture nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia, dei trasporti e della difesa, e nello sviluppo di servizi digitali e di cybersecurity.





Questa nuova fase nella storia di Sirti segue il percorso di razionalizzazione e di trasformazione avviato nel 2016 con il supporto di Pillarstone, attuato attraverso significativi investimenti, la dismissione delle divisioni Trasporti e Energia, e finalizzato alla focalizzazione strategica su Sirti Telco Infrastructures e Sirti Digital Solutions. Tale percorso di forte rilancio ha consentito al Gruppo di far crescere il fatturato dai 600 milioni del 2016 ai quasi 900 milioni del 2024, ridurre l’indebitamento netto a circa 2 volte l’EBITDA e quindi completare con successo a fine 2024 il proprio percorso di risanamento.

Alla guida del Gruppo Sirti è chiamato come Amministratore Delegato di Sirti S.p.A. l’avvocato Michele Scibetta, che subentra all’ingegner Laura Cioli, che Sirti ringrazia per aver guidato il Gruppo nel percorso virtuoso di crescita e rilancio negli ultimi 3 anni.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo e con Master (LLM) alla Durham University, Michele Scibetta approda in Sirti nel 2014 come senior manager – dopo una decennale esperienza presso alcuni tra i più prestigiosi studi legali internazionali – assumendo la guida della direzione Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs. Michele Scibetta ha ricoperto negli anni ruoli di crescente responsabilità, maturando una significativa esperienza nell’adozione e nell’implementazione delle decisioni chiave che hanno consentito il rilancio del Gruppo, sia come membro del top management sia come componente del Consiglio di Amministrazione di Sirti e delle principali società del Gruppo Sirti, fra cui Sirti Telco Infrastructures, Sirti Digital Solutions e la sua controllata Wellcomm Engineering dedicata alla cybersecurity, società quest’ultima acquisita nel 2019.