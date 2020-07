Gualtieri: "Con lo scostamento giù le tasse rinviate a settembre"

FISCO, GUALTIERI: “CON LO SCOSTAMENTO RIDURREMO TASSE RINVIATE A SETTEMBRE”

“Con il nuovo scostamento di bilancio il governo punta a ridurre le tasse che i contribuenti in difficoltà dovranno pagare a settembre, ha rassicurato Gualtieri, secondo cui nei mesi scorsi l'esecutivo ha deciso "la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio con ripresa da settembre per tutti i contribuenti con perdite". "È intenzione del governo - ha sottolineato Gualtieri - usare il prossimo scostamento di bilancio per rimodulare ulteriormente questo pagamento previsto per settembre, riducendo significativamente l'onere per i contribuenti". Una mossa che arriva dopo le forti polemiche delle opposizioni di non aver ulteriormente rinviato le scadenze fiscali alle partite Iva.

"Consapevole del difficile momento che il Paese sta attraversando – ha detto Gualtieri - il governo si è mosso sul fronte della riduzione delle imposte e del rinvio delle scadenze fiscali in modo molto incisivo. Siamo tra i paesi europei che stanno facendo di più. Finora abbiamo fatto sgravi che complessivamente valgono 7,5 miliardi in meno di tasse nel 2020, e 21,2 nel 2021", ha ricordato il ministro. “È intenzione del governo utilizzare il prossimo scostamento per rimodulare l'onere per i contribuenti per il 2020", ha aggiunto.

Fisco: Gualtieri, su riduzione imposte siamo Paese che fa di piu'

"Vorrei ricordare che consapevoli del difficile momento che il Paese sta attraversando il governo si e' mosso sul fronte della riduzione delle imposte e il rinvio delle scadenze fiscali in modo molto incisivo e anche nel confronto con gli altri Stati siamo il Paese che ha fatto e sta facendo di piu'". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rispondendo al question time.

Governo, ok a scostamento di bilancio da 20 miliardi

Il governo è intervenuto per contrastare la crisi provocata dal coronavirus ''con una mole di risorse senza precedenti: 180 miliardi di euro di saldo netto da finanziare e 75 miliardi di indebitamento netto, a cui si aggiungeranno le risorse dell'ulteriore scostamento che il governo tra poco approverà'', ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del question time alla Camera.

Scostamento confermato dal premier Conte parlando con i giornalisti fuori dal Senato. L’importo dovrebbe ammontare a 20 miliardi di euro come si apprende da fonti di Governo. Lo scostamento servirà per finanziare un nuovo decreto che, se originariamente atteso per settembre, dovrebbe invece arrivare a stretto giro, prima della pausa estiva: tra le misure al suo interno infatti, si apprende, ci dovrebbe essere la proroga dello stop ai licenziamenti, in scadenza il prossimo 17 agosto.

CORONAVIRUS: GUALTIERI, '1,5 MLN POSTI LAVORO SALVATI DA MISURE GOVERNO'

Per avere una stima sull'occupazione ''si può confrontare l'andamento dell'unità di lavoro annue, la riduzione delle ula, con l'andamento dell'occupazione che ha avuto un calo limitato, legato soprattutto alla mancata assunzione a tempo determinato. Se si fa un match tra questi due dati, con una stima prudenziale, su può indicare in almeno 1,5 milioni i posti di lavoro che sono stati salvati dalle misure del governo''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto GUALTIERI, nel corso del question time alla Camera.

CORONAVIRUS: GUALTIERI, 'AUTORIZZATE 2,1 MLD ORE CIG, BENEFICIARI 12,6 MLN, SPESA 16,5 MLD'

Nel corso della crisi ''sono state autorizzate quasi 2,1 miliardi di ore di cassa integrazione, di cui quasi 1,1 miliardi di cig ordinaria, i beneficiari totali sono circa 12,6 milioni per una spesa stimata di 16,5 miliardi''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto GUALTIERI, nel corso del question time alla Camera.