Gucci, Armani, Dior e Valentino: l’identikit dell’appassionato di moda

Brand del lusso e reputazione digitale

Gucci, Armani e Dior sono i brand di cui si parla di più in rete. Gucci si conferma anche il marchio al centro del maggior numero di conversazioni online, seguito da Armani e da Dior e Valentino, entrambi ex aequo in terza posizione.

È quanto emerge dalla quarta edizione del report sulla reputazione del lusso, realizzato da Comin & Partners sulla base dei dati raccolti attraverso la piattaforma di analisi KPI6 e in partnership con Il Foglio della Moda, l'inserto mensile di cultura e industria della moda del Foglio curato da Fabiana Giacomotti.

Dior il brand che cresce di più

Nello studio, basato sulla metodologia del “web e social listening” e relativo al periodo che va da ottobre 2022 a marzo 2023, i brand che crescono di più sono Dior, che negli ultimi sei mesi balza dal nono al terzo posto, e Valentino che scala l’intera classifica e guadagna il podio rispetto all’ultima posizione occupata nella rilevazione precedente.

Il fashion addicted italiano è donna. I giovani più interessati, la Generazione Z e i Millennials. Oltre la metà dell’audience è donna, sebbene la percentuale sia diminuita rispetto a un anno fa, passando dal 60 al 56%. Gli utenti nati tra il 1997 e il 2012, la cosiddetta Generazione Z, rappresentano quasi il 50% delle persone coinvolte dalle conversazioni. I Millennials (18-34 anni) sono invece poco più del 35%, mentre il restante 10% del pubblico online è rappresentato dalla Generazione X e dai Boomer (43-77 anni).

Le micro-community, un nuovo strumento per i brand. Le conversazioni online si sviluppano in particolare all’interno di micro-community. Un fenomeno che le maison possono sfruttare trasformandole in brand-community, ovvero gruppi di persone che fanno da megafono digitale delle iniziative e dei contenuti del marchio attraverso l’utilizzo di hashtag brandizzati.