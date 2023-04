Lvmh, prima società europea a superare i 500 mld di capitalizzazione

Lvmh supera i 500 mld capitalizzazione

Lvmh e' il primo gruppo europeo a superare i 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa. Secondo Bloomberg, a favorire il superamento della soglia, oltre ai cinque rialzi consecutivi in Borsa grazie alla buona trimestrale, anche il cambio euro/dollaro salito sopra la soglia di 1,10.

Lvmh e' di proprieta' di Bernard Arnault che in questo modo consolidata la posizione di uomo piu' ricco del mondo con un patrimonio, stimato in 211 miliardi di dollari quest'anno, dopo aver superato quello di Elon Musk alla fine dello scorso anno. Il suo conglomerato di moda e lusso possiede marchi come Louis Vuitton, Dior e Tiffany & Co.

Il colosso del lusso ha visto, nell'ultimo trimestre, ricavi e utili in crescita, grazie alla riapertura della Cina dopo i lockdown e alla domanda globale di beni di lusso che non risente dell'aumento dell'inflazione.

Tra i principali titoli europei, Lvmh (+0,1%) ha chiuso in marginale progresso a Parigi, dove ha superato i 500 miliardi di dollari di capitalizzazione, prima società europea a superare questo traguardo. I titoli hanno terminato la giornata a 902 euro dopo aver toccato un massimo a 904,6 euro.

Le azioni hanno guadagnato oltre il 16% solamente dallo scorso 15 marzo, allungando il passo dopo il 12 aprile, giorno in cui il gruppo ha annunciato l'andamento dei ricavi del primo trimestre, nettamente superiore alle attese.