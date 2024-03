Gucci crolla del 20%, brutto colpo. L'ex ministra Melandri nel Cda di Kering

Kering in calo nel 2023, pesa la brutta prestazione di Gucci (-20% ricavi)

Il colosso francese del lusso Kering ha previsto un calo del 10% delle vendite del primo trimestre rispetto all'anno precedente, a causa del declino delle prestazioni del suo marchio di punta, il produttore di borse Gucci.

"Questo risultato riflette principalmente un calo delle vendite più marcato per Gucci, in particolare nella regione Asia-Pacifico. I ricavi comparabili di Gucci nel primo trimestre dovrebbero diminuire di circa il 20% rispetto all'anno precedente", ha dichiarato il gruppo del lusso in un comunicato. Kering, i cui altri marchi includono Yves Saint Laurent, Balenciaga e Bottega Veneta, pubblicherà le vendite del primo trimestre il 23 aprile dopo la chiusura della borsa.

A febbraio, l'amministratore delegato di Kering, Francois-Henri Pinault, ha promesso di portare avanti una strategia per rimettere Gucci "in carreggiata" dopo che il gruppo aveva annunciato un calo del 17% degli utili netti nel 2023.

Tuttavia, Pinault ha avvertito che "non succederà da un giorno all'altro". Le vendite di Gucci, marchio famoso per le sue borse in pelle che rappresentano la metà del fatturato di Kering, sono scese del 6% a 9,9 miliardi di euro nel 2023.

Kering ha cambiato i vertici di Gucci l'anno scorso, nominando il vice ceo e confidente di Pinault Jean-Francois Palus al posto di Marco Bizzarri, che aveva guidato il marchio dal 2015. Sabato de Sarno ha preso il posto ad Alessandro Michele come direttore creativo del marchio nel gennaio 2023 e i primi capi della sua collezione "Ancora" sono stati distribuiti in negozi selezionati a metà febbraio. La collezione è stata accolta con "grande favore", si legge nel comunicato di Kering.

L'ex ministra Melandri nel Cda

Giovanna Melandri, ex parlamentare e già Ministro della Cultura e per lo Sport e i Giovani in Italia, è stata annunciata come uno dei tre nuovi amministratori indipendenti di Kering, il gruppo di lusso. Accanto a lei, Kering ha proposto Rachel Duan e Dominique D'Hinnin, entrambi leader di successo in ambiti e paesi diversi, su input del Comitato Nomine e Governance.

Giovanna Melandri, che possiede doppia cittadinanza italiana e statunitense, è nota anche per la sua presidenza della Fondazione MAXXI a Roma e della Human Foundation, un'organizzazione che promuove l'economia a impatto sociale e la finanza sostenibile. È inoltre la fondatrice e ambasciatrice globale del Global Steering Group for Impact Investment. Melandri porta al consiglio di Kering la sua vasta esperienza in sostenibilità, impatto sociale e finanza sostenibile.

Dominique D'Hinnin, di nazionalità francese, è presidente del consiglio di amministrazione di Eutelsat Communications e vanta una lunga carriera come Chief Financial Officer del gruppo Lagardère e Co-Managing Partner di Lagardère SCA.

Rachel Duan, di nazionalità cinese, ha ricoperto ruoli di leadership presso la General Electric negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina. Porterà al consiglio di Kering la sua vasta conoscenza del mercato asiatico e la sua esperienza internazionale in operazioni e governance aziendale.

Con queste nomine, il consiglio di amministrazione di Kering avrà 13 membri, di cui il 64% saranno indipendenti e il 55% saranno donne. Le sei nazionalità rappresentate sono americana, britannica, cinese, francese, italiana e turca. Queste nomine seguono le dimissioni di Jean-François Palus e Tidjane Thiam dal consiglio di amministrazione, insieme alla fine del mandato di Emma Watson.