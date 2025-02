Gucci non piace più? Kering, crolla il gruppo del lusso: persi oltre 2 miliardi di euro in un anno

Kering, Gucci pesa ancora: nel 2024 ricavi a 7,7 mld (-23%)

Gucci continua a pesare sui risultati del gruppo Kering. I ricavi del marchio fiorentino per il 2024 sono stati pari a 7,7 miliardi di euro, con un calo del 23% in termini di fatturato e del 21% su base comparabile. Il 6 febbraio scorso la maison ha annunciato di aver terminato la collaborazione con il direttore creativo Sabato de Sarno e non è ancora stato annunciato il suo successore.

Le vendite della rete di vendita al dettaglio a gestione diretta, che rappresentano il 91% del totale, sono diminuite del 21% su base comparabile. I ricavi wholesale sono diminuiti del 28% su base comparabile. Nel quarto trimestre del 2024, i ricavi di Gucci sono diminuiti del 24% su base comparabile. Le vendite della rete di vendita al dettaglio a gestione diretta sono diminuite del 21% su base comparabile, con un leggero miglioramento sequenziale in Nord America e Asia-Pacifico.

I risultati delle nuove linee di pelletteria e delle linee iconiche di Gucci, come la borsa Jackie e le sue nuove interpretazioni, sono "molto incoraggianti" si sottolinea in una nota. I ricavi wholesale sono diminuiti del 53% su base comparabile nel quarto trimestre, riflettendo in parte la maggiore selettività dei partner di distribuzione.

L'utile operativo ricorrente di Gucci è stato di 1,6 miliardi di euro nel 2024. Il margine operativo ricorrente è stato del 21,0%, con un calo delle vendite che ha comportato una leva operativa negativa, anche se mitigata da importanti sforzi di razionalizzazione della base dei costi.