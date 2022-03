Guerra, Putin abbandonato dai suoi: Chubais e Nabiullina gli voltano le spalle

Guerra Russia Ucraina, a mollare Putin è anche l'inviato per il clima Chubais

Il cerchio magico del Cremlino inizia a scricchiolare: Elvira Nabiullina, capo della Banca Centrale Russa, rompe il silenzio imposto da Putin sulle conseguenze della guerra in Ucraina. Una delle voci più potenti di Mosca ha deciso di sfidare direttamente il presidente annunciando le sue dimissioni, rimproverano lo Zar di aver fatto “precipitare l’economia in una fogna”, secondo quanto riportato da Globalist. Sanzioni da una parte, tracollo economico dall'altro avrebbero portato la numero uno della banca centrale russa a prendere tale decisione.

Ma non solo la super banchiera Nabiullina. Anche Anatoly Chubais, consigliere di Vladimir Putin per il clima, ha deciso di mollare lo Zar e volare in Turchia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Chubais è conosciuto come l'architetto delle privatizzazioni in Russia degli anni 1990 e con il suo passo indietro è il funzionario di più alto livello a rompere con il Cremlino sull'invasione dell'Ucraina.

Nabiullina si era già opposta a Putin nel momento dell'invasione: ha consegnato due volte una lettera di dimissioni, che il Cremlino ha rifiutato di accettare. Anzi, ha rilanciato e ha inviato alla Duma la sua candidatura per la conferma per un terzo mandato a capo della banca centrale russa.

La stessa Nabiullina è stata nominata da Putin per un nuovo mandato quinquennale la scorsa settimana, mandato durante il quale dovrà gestire le ricadute di una guerra che ha annullato il pochi giorni il risultato dei suoi nove anni di lavoro da presidente dalla banca centrale russa.

Secondo le fonti di Bloomberg, il clima all'interno della banca centrale russa dopo l'annuncio delle sanzioni è stato all'impronta della disperazione e del timore di essere intrappolati in un'istituzione sostanzialmente isolata dall'economia di mercato.

Inoltre sebbene i funzionari della banca centrali avessero messo in conto una possibile sospensione dal servizio Swift, consideravano del tutto improbabile il congelamento delle riserve della banca centrale. In una breve dichiarazione venerdì scorso dopo aver deciso di mantenere i tassi vicino al massimo da due decenni del 20%, Nabiullina ha rimandato il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 4% fino al 2024 e ha avvertito che l'economia è avviata a una fase di contrazione. Inoltre, a differenza di quanto avveniva nel corso degli tempi, non ha risposto alle domande dopo la riunione del consiglio.

