Guerra Ucraina, Mosca schiva il default: pagata la cedola sui bond 2029

Guerra Russia Ucraina e default di Mosca, il ministero della Finanze assicura di aver rispettato la scadenza di 66 milioni di dollari

La Russia assicura di aver rispettato la scadenza di 66 milioni di dollari. Il ministero delle Finanze russo ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi in merito al pagamento della cedola su un Eurobond in scadenza nel 2029 per un importo di 65,63 milioni di dollari.

L'Eurobond è stato emesso nel 2018. "Il ministero delle Finanze russo informa che i fondi per il pagamento della cedola maturata al 21 marzo 2022 del prestito obbligazionario esterno della Federazione Russa in scadenza nel 2029 per un importo di 65,63 milioni di dollari sono stati ricevuti dal National Settlement Depository", si legge in una nota del ministero, riportata dall'agenzia Tass. "Così, gli obblighi di servizio dei titoli del governo della Federazione Russa sono stati soddisfatti dal Ministero delle Finanze russo in pieno in conformità con la documentazione di emissione di Eurobond", ha detto il ministero russo.

La settimana scorsa, la Russia ha effettuato i pagamenti degli interessi sugli Eurobond che scadono nel 2023 e nel 2043 per un importo di 117,2 milioni di dollari ovvero 105 milioni di euro, evitando così il suo primo default del debito in valuta estera dal 1918. Poi, secondo i termini dell'emissione, il Ministero delle Finanze russo doveva trasferire i fondi all'entità straniera che fungeva da agente per la transazione nei confronti dei creditori. La Russia affronta 615 milioni di dollari, rispettivamente 556 milioni di euro, in pagamenti di interessi sul suo debito questo mese, compresi 66,6 milioni di dollari ovvero 59 milioni di euro lunedì, più circa altri 2 miliardi di dollari in aprile, circa 1,807 miliardi di euro, secondo il Financial Times.

LEGGI ANCHE:

Guerra Ucraina, Mosca a rischio default: ore decisive per i 117 mln di debito

Russia: S&P taglia ancora rating a CC, non escluso calo a default

Guerra in Ucraina, la (finta) fuga dei grandi marchi dalla Russia