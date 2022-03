Guerra in Ucraina, la (finta) fuga dei grandi marchi dalla Russia

Guerra in Ucraina, i brand internazionali annunciano la fuga ma poi restano in Russia

Avevano annunciato che se ne sarebbero andati dalla Russia. Ma "il boicottaggio strombazzato da molti brand occidentali non si vede proprio e i russi facoltosi possono continuare lo shopping", scrive il Fatto Quotidiano, che spiega di aver ricevuto il video di un cittadino italiano: “Vedi, è aperto il negozio della Nike e quello di Lagerfeld che ha detto che chiudeva tutto. Sono aperti Boggi, Patrizia Pepe, Furla, Pinko, Trussardi, così come Armani e Loro Piana, appunto. Solo Swatch, Hugo Boss e Adidas hanno chiuso. Timberland, New Balance e Replay sono aperti. Questa è la verità".

Spiega sempre il Fatto Quotidiano: "Armani, per dire, dona 500mila euro e vestiti ai profughi ucraini, ma fa il 30% di sconti ai clienti russi. Il Gruppo ci fa sapere che sta valutando “alcune misure sulla base della propria struttura distributiva, gestita con partner locali. Il canale e-commerce ha cessato le spedizioni per la Russia” - prosegue il Fatto. Gli uffici stampa di altre aziende retail confermano che i contratti locali difranchising non contemplano la chiusura “unilaterale” per motivi geopolitici: l’unica opzione è non rifornirli, farli chiudere per esaurimento scorte. Insomma, scese in guerra contro Putin, le aziende capitalistiche occidentali dimostravano di avere quasi un’anima. Ma quella del commercio, a quanto pare, vince sempre", conclude il quotidiano diretto da Marco Travaglio.

