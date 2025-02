Truffe finanziarie, giro d'affari da 110 mln. Ecco la guida (gratuita) per evitare le frodi 

Truffe finanziarie, per arginare il problema, il pluricampione mondiale di trading Andrea Unger punta su un manuale gratuito e scaricabile online che spiega come difendersi dalle truffe finanziarie più diffuse

Nasce la guida anti-truffe finanziarie, scaricabile in modo totalmente gratuito. Realizzata dal pluricampione del mondo di trading Andrea Unger, “Guida di difesa contro le truffe finanziarie” (www.guidatruffe.it) è un manuale messo a disposizione degli utenti con un obiettivo ben preciso: aiutarli a capire come riconoscere le truffe legate al mondo finanziario.

“Purtroppo –spiega Andrea Unger– nessuno è immune dal rischio di cadere vittima di una frode. Ai truffatori non importa quale sia la nostra età, il nostro genere, la professione che svolgiamo o il nostro livello di istruzione, perché chiunque può diventare una vittima.

E i numeri del fenomeno parlano chiaro. Nell'ultimo anno, secondo i dati più recenti raccolti delle autorità di polizia e vigilanza, si registra un aumento del 12% delle truffe finanziarie e di quelle relative al trading online, per un totale di oltre 3.400 casi. Una cifra record che porta con sé un giro d'affari illegale di oltre 110 milioni di euro. Una crescente preoccupazione che ha interessato anche la Consob e Google che si sono unite per contrastare i truffatori. L'intesa, siglata tra l'Autorità per la vigilanza sui mercati finanziari e il colosso tecnologico, punta a proteggere i risparmiatori italiani da truffe diffuse principalmente attraverso il web e i social media tramite pubblicità ingannevoli che promuovono servizi finanziari abusivi. La Consob, fra le altre cose, ha già oscurato oltre 1.200 siti sospetti di abusivismo finanziario.

In questa guida, Andrea Unger racconta agli utenti come funzionano le 8 tipologie di truffe finanziarie più diffuse e offre numerosi consigli pratici per imparare a riconoscerle ed evitarle.

“Una delle truffe più comuni e insidiose –chiarisce il pluricampione– è quella legata a società irregolari che simulano piattaforme di investimento. Questa truffa sfrutta l’apparenza di broker di investimento online ben strutturati e professionalmente curati. Per non parlare poi delle truffe legate al recupero crediti post-truffa, perpetrate da presunte agenzie di recupero crediti che contattano le vittime di truffa dicendo di poterle aiutare a recuperare il denaro perso. Nella guida spieghiamo chiaramente che le vere agenzie di recupero non contattano le persone ‘a caso’ ma si attivano solo dopo esser state contattate. Un’ulteriore tipologia di truffa – prosegue Unger – riguarda i ‘Bitcoin da sbloccare’. I Bitcoin sono affascinanti e questo lo sappiamo molto bene, ma bisogna fare attenzione: non sempre ci si può fidare di ciò che aleggia intorno a questa criptovaluta”.

Insomma, parliamo di una guida estremamente utile e la sua gratuità la rende uno strumento prezioso per i nostri connazionali. "Nel manuale abbiamo affrontato tutte le possibili casistiche e forniamo tutti gli strumenti per contrastare le truffe. Diamo consigli pratici su come comportarsi se si entra in contatto con un truffatore e a chi rivolgersi in caso di un danno subito. Soprattutto, sveliamo tutte le tecniche utilizzate dai truffatori. Ma la cosa più importante è che vogliamo dare agli utenti delle basi di cultura finanziaria per difendersi”, conclude Unger.