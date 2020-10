H&M: 250 punti vendita chiuderanno nel 2021. Bilanci migliori del previsto

Chiusura di 250 negozi nel 2021

Nel comunicato dei conti trimestrali H&M dichiara la tanta temuta, ma attesa notizia: la chiusura di 250 negozi nel 2021. Una crisi preannunciata mesi fa, all’inizio dell’emergenza sanitaria. Il colosso svedese ha infatti in programma di chiudere il 5% dei punti vendita totali. La decisione è stata presa a causa anche dell’accumularsi di scorte di magazzino. Il gruppo H&M punta infatti a ridurre nei prossimi quattro anni tutto l’invenduto.

I punti vendita chiusi in questo anno sono stati ben 50, tra lockdown e restrizioni di orario in tutti Paesi colpiti dal Coronavirus. Il trimestre per l’azienda è stato chiuso con un utile pre-tasse di 2,3 miliardi di corone svedesi, oltre i 2 miliardi stimati. Le vendite hanno recuperato con ricavi scesi soltanto del 5% in settembre, che è il primo mese del quarto trimestre di H&M.

Previsioni migliori, ma chiusura assicurata

I dati del terzo semestre appaiono quindi migliori del previsto: si sta assistendo ad una graduale ripresa post pandemia. Ma tutti questi numeri non eviteranno la riduzione del numero dei negozi fisici in tutto il mondo. L’utile netto per il marchio svedese si attesta oggi intono a 1,8 miliardi di corone (174 milioni di euro), contro i 3,86 miliardi del terzo trimestre 2019, con un fatturato in calo del 18,7% a 51 miliardi. L'utile al lordo delle imposte è stato di 2,7 miliardi, dove il gruppo aveva previsto 2 miliardi nei risultati preliminari pubblicati a metà settembre