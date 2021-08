Honda, crescono i ricavi del 68.7%. Vola l'utile netto a 222.5 mld di yen

Come riporta il Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, Honda chiude il primo trimestre dell'anno fiscale (periodo che va da aprile a giugno) con un utile netto di 222,5 miliardi di yen e rivede al rialzo le stime dell'anno 2021-2022. I ricavi del trimestre del costruttore d'auto giapponese crescono del 68,7% a 3.584 miliardi di yen. La nuova guidance per l'anno mostra un utile di 670 miliardi dalla precedente di 590 miliardi. Con la nuova stima, il colosso di Tokyo conta di superare il risultato dello scorso anno con un incremento dell'utile dell'1,9%. I ricavi sono previsti a quota 15.450 miliardi (la stima precedente era 15.200 miliardi).