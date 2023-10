I droni Amazon decollano in Italia: via libera alle consegne aeree dal 2024

Amazon, via libera in Italia le consegne con i droni a fine 2024

Amazon ha annunciato che intende espandere la consegna con droni in Gran Bretagna e Italia entro la fine del 2024, presentando nuovi robot e tecnologie di magazzino. I droni per le consegne del colosso dell’e-commerce con sede a Seattle sono già al lavoro in California e Texas e un nuovo modello MK30 sarà in grado di operare in condizioni meteorologiche più estreme rispetto a quelle attualmente in uso, ha affermato il vicepresidente di Amazon Prime Air David Carbon durante un evento di marketing. Amazon ha anche installato un nuovo sistema robotico chiamato Sequoia in uno dei suoi centri logistici del Texas. Il sistema comprende veicoli automatizzati, gru a portale, bracci meccanici, tecnologie di visione artificiale e postazioni di lavoro ergonomiche per i dipendenti.

Amazon utilizza già 750.000 robot nei suoi magazzini, ma l’idea è quella di rendere le varie macchine più inter-operabili. "Diventa magico quando si uniscono più sistemi robotici con le nostre straordinarie persone", ha affermato Tye Brady, capo tecnologico di Amazon Robotics. Sequoia può identificare e stoccare le scorte nei magazzini "fino al 75% più velocemente" di quanto fosse possibile in precedenza, ha spiegato la società. E il tempo di elaborazione degli ordini può essere ridotto del 25% negli scenari migliori. "Ciò significa che possiamo pubblicare gli articoli in vendita su Amazon.com più rapidamente, a vantaggio sia dei venditori che dei clienti", hanno sostenuto.

I tradizionali negozi fisici rappresentano ancora circa l’80% del business al dettaglio, ma più Amazon si avvicina a offrire agli acquirenti una gratificazione immediata con gli acquisti, più le vendite si sposteranno online, hanno detto gli analisti. "Quanto migliore è la consegna, tanto più continua a far crescere il mercato dell'e-commerce in generale e la posizione di Amazon all'interno di quel mercato", ha affermato l'analista di Insider Intelligence Andrew Lipsman. La popolare piattaforma di shopping online è diventata un’ancora di salvezza per molti durante la pandemia, ma da quest’anno si trova ad affrontare un nuovo tipo di concorrenza da parte delle app di e-commerce cinesi.

L'arrivo di Prime Air in Italia è l'ennesima dimostrazione dell’impegno di Amazon nel continuare a investire nel Paese, dove e l’azienda ha creato più di 18.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 60 sedi, si sottolinea. "Quando abbiamo avviato il programma di consegna Amazon Prime, è stato considerato rivoluzionario. Far arrivare i pacchi alle persone dove li richiedevano, in pochi giorni, era emozionante e nuovo allo stesso tempo. Da allora, abbiamo sviluppato nuove tecnologie e sostenuto investimenti nella nostra rete logistica che ci hanno aiutato a far arrivare i pacchi ai clienti in due giorni, un giorno e persino nello stesso giorno. Stiamo lavorando con le autorità competenti affinchè le consegne via drone di Amazon possano essere effettuate in Italia a partire dalla fine del 2024", ha dichiarato Lorenzo Barbo, Amministratore delegato di Amazon Italia Logistica.