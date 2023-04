I nuovi miliardari italiani: in testa gli eredi di Del Vecchio e di Doris

Ecco chi sono i nuovi miliardari italiani nella classifica Forbes 2023: gli eredi di Luxottica e di Mediolanum

Secondo la classifica Forbes 2023, sono 64 i più ricchi d’Italia, 12 in più rispetto allo scorso anno. Un incremento del 23% che va in controtendenza rispetto al leggero calo nel resto del mondo (i miliardari globali sono 2.640, contro i 2.668 del 2022).

In testa ancora una volta Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell’omonima azienda dolciaria, che occupa la trentesima posizione della classifica mondiale e si conferma l’uomo più ricco d’Italia. Per molti anni, però, è stato Leonardo Del Vecchio il secondo uomo più ricco d’Italia. Il fondatore di Luxottixa -il gruppo leader degli occhiali a livello mondiale - a fine 2021, per qualche giorno, aveva anche superato Ferrero e conquistato la cima della classifica. Per questo 2023, la Luxottica si riscatta e tra i 13 italiani che per la prima volta entrano nella classifica di Forbes, otto sono proprio gli eredi di Del Vecchio, scomparso nel 2022: i sei figli, la vedova e il nipote. Tra questi il figlio Clemente è anche il più giovane miliardario del mondo: ha appena 18 anni.

Dopo i Del Vecchio, il nuovo miliardario più ricco è Giovanni Arvedi imprenditore cremonese di 85 anni con un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari. Arvedi negli anni ’80 aveva partecipato al salvataggio del Corriere della Sera e della casa editrice Rizzoli, oggi guida uno dei più grandi gruppi europei della metallurgia e della siderurgia ed è conosciuto anche in quanto proprietario della Cremonese, che ha rilevato nel 2007 e riportato in Serie A nel 2022, dopo 26 anni di assenza.

Sono entrati nella classifica dei miliardari anche Annalisa e Massimo Doris, figli di Ennio, il fondatore di Banca Mediolanum morto a fine 2021, e di Lina Tombolato, anche lei miliardaria. Annalisa e Massimo hanno patrimoni di 1,3 miliardi di dollari e sono nell’azienda di famiglia dagli anni ’90. Entrambi ricoprono ruoli di vertice: la prima è vicepresidente, il secondo amministratore delegato.

È per la prima volta nella lista anche Danilo Iervolino, imprenditore campano di 45 anni, editore di Forbes Italia e fondatore di Pegaso, una delle prime università telematiche italiane, che nel 2021 ha venduto al fondo Cvc Capital Partners. Con l’ingresso nell’editoria, Iervolino ha recentemente comprato il settimanale L’Espresso dal gruppo Gedi.

Ha un patrimonio di un miliardo di dollari anche Fulvio Montipò, fondatore di Interpump Group, uno dei principali produttori mondiali di pompe ad alta pressione, che si riscattò da un’infanzia trascorsa negli stenti nel 1977, quando ebbe l’idea che lo reso miliardario: sostituire i pistoni d’acciaio delle pompe con pistoni in ceramica, più affidabili e meno costosi.