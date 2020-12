I prezzi delle case calano ovunque? Non a Milano dove affitti e vendite...

Milano si attesta la città con il prezzo più alto in tutta Italia sia per la vendita a metro quadro degli immobili sia per il valore degli affitti mensili. Roma nell'anno accademico 2019-2020 ha ospitato oltre 250.000 studenti, di cui quasi il 32% fuorisede mentre Milano ha superato i 214.000 studenti, di cui il 26% proveniente da altre regioni. Lo rilevano i nuovi report di JLL relativi al settore student housing e residenziale. Ecco alcuni trend.





Dati settore Residential Q3

Mentre altri città hanno visto un abbassamento dei prezzi delle case, a Milano i prezzi si mantengono stabili sia nel settore delle vendite, sia in quello degli affitti

Rispetto ai residenti nella zona EMEA, gli italiani sono tra i paesi con il più alto tasso di proprietari per quanto riguarda l’abitazione (72%vs 56%).





Il 45% di coloro che vivono da soli sono in affitto. (JLL Living survey 2020)

L’86% di coloro che sono proprietari della propria casa ci vivono con la famiglia (JLL Living survey 2020)

Rispetto ai periodi Pre Covid, gli italiani hanno nuove esigenze (JLL Living survey 2020)





Dati settore Student Housing Q3

Dopo Roma e Milano tra le città con più studenti seguono Torino, Bologna, Padova e Firenze

Milano è la prima città per numero di letti per studenti registrati (oltre 12.000 contro i circa 6.000 di Roma)





La crescita di posti letto prevista entro il 2024 è pari a +1.600 a Roma, + 6.900 a Milano e +4.300 a Torino

Milano ha registrato il prezzo più alto per un affitto di una camera (in studentati convenzionati): 960 euro al mese contro i 490 di Torino e i 395 di Bologna

Firenze ha registrato un prezzo medio di poco più basso rispetto a Milano (800 euro al mese)

Il numero di studenti internazionali è destinato a calare nel breve termine per poi risalire ad emergenza finita

Il commento di Davide Dalmiglio, Head of Capital Markets di JLL Italia a corredo della ricerca

“Il mercato PBSA è sottostimato a livello EMEA ma soprattutto a livello italiano, e prova ne è l’attività di sviluppo dei prossimi tre anni che ci porterà ad raggiungere ulteriori 20.000 posti letto nelle 6 principali città universitarie italiane e di questi il 40% a Milano. La conseguenza di questo gap tra domanda e offerta si riflette nell’aumento della domanda degli investitori istituzionali e capitali internazionali e potenziali 3.5 bn allocabili, e nel numero crescente di operatori specializzati che mirano anche ad un forte processo di consolidamento per sfruttare maggiormente le economie di scala. Un booming sector da tanti punti di vista.”