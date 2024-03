IA, Meloni: "Investimenti per 1 mld. Italia al lavoro per una legge ad hoc"

Meloni: "Grazie a Cdp, un miliardo di investimenti per IA"

“Voglio ringraziare Cassa depositi e prestiti (Cdp) perché grazie al loro impegno sarà possibile investire 1 miliardo di euro nell’Intelligenza artificiale sia creando un nuovo fondo di investimento specializzato sull’Ia e sia usando fondi di investimento già attivi e che coinvolgono questa tecnologia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’evento “L’Intelligenza Artificiale per l’Italia”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e Agenzia per l’Italia digitale (Agid), presso le corsie sistine di Santo spirito in Sassia a Roma.

Per Meloni l’Intelligenza artificiale (Ia) è “la più grande rivoluzione industriale di questo tempo e la principale sfida che abbiamo davanti”. Una sfida “dal punto di vista antropologico, sociale, produttivo”, ha sottolineato la premier. Con l’Intelligenza artificiale “a essere soppiantato oggi non è più il lavoro fisico, ma rischia di essere l’intelletto umano, che da sempre ha reso l’uomo insostituibile da una macchina”, ha aggiunto.

Meloni: "Verso una normativa di legge italiana sull'IA"

Il governo “sta lavorando per individuare l’organismo più idoneo a svolgere le funzioni di autorità competente sull’uso delle tecnologie basate sull’Intelligenza artificiale (Ia)”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Deve esistere una via italiana all’Intelligenza artificiale, al suo sviluppo e possiamo costruire questa strada solo tramite il sostegno alla ricerca e alle realtà produttive che in Italia esistono e che hanno bisogno di essere valorizzate”, ha detto la premier.

"Il governo sta predisponendo un provvedimento di legge che ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo. E, inoltre, stiamo lavorando per individuare l’organismo più idoneo a svolgere le funzioni di Autorità competente sull'uso delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale". Lo ha detto Giorgia Meloni in un video messaggio all'evento 'L'intelligenza artificiale per l'Italia'.

Al G7 “l’Italia ha scelto di portare proprio il tema dell’Intelligenza artificiale e del suo sviluppo, del suo governo come questione centrale durante la propria presidenza italiana”, ha rimarcato Meloni. “Fino ad allora, e oltre, dovremo continuare a confrontarci perché è dal confronto e dal dibattito delle idee che arrivano sempre le soluzioni più efficaci e innovative ai problemi del nostro tempo”, ha concluso.