Il Cdm approva il testo unico sulla riscossione, Leo: "Avanti nel percorso di attuazione della riforma fiscale"

Fisco: Leo, ok Cdm testo unico riscossione e versamenti

Dopo i testi unici su giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie, attualmente all’esame del Parlamento, oggi il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il testo unico in materia di versamenti e di riscossione”. Lo annuncia Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze.

“Si tratta del quarto testo unico approvato dal Governo Meloni - ricorda Leo - a dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria”. Leo spiega che “rispetto al percorso dei testi unici, con l’approvazione del provvedimento odierno, possiamo dire di essere a metà del percorso. In totale ne sono previsti otto. Andiamo avanti nel percorso di attuazione della riforma fiscale, per la costruzione di un fisco più equo e moderno”.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha nominato il generale Giovanni Caravelli, attuale direttore dell'Aise, prefetto della Repubblica. La proposta, sempre secondo quanto si apprende, ha trovato il consenso unanime di tutti i ministri. La nomina a prefetto di Caravelli è la conferma, a quanto apprende l'Ansa, che "il Governo nella sua interezza lo stima profondamente e gli è grato per il contributo alla sicurezza della Nazione". La proposta, si apprende sempre, è stata subito condivisa durante la riunione del Cdm dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nei giorni scorsi erano divampate polemiche in seguito alla divulgazione del verbale delle dichiarazioni rese da Crosetto al procuratore di Perugia Raffaele Cantone, nelle quali emergevano critiche al servizio segreto esterno.