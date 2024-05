Il club dei miliardari si allarga: i paperoni con più di 100 mld diventano 15

Clicca sotto per leggere la classifica dei 10 uomini più ricchi del mondo e in Italia

Super miliardari: in 15 con un patrimonio superiore ai 100 miliardi

Si dice che i soldi non facciano la felicità. Chissà se Bezos, Arnault e Elon Musk, sul podio dei più ricchi del pianeta, sono della stessa idea. In cima troneggia il signore di LVMH, Bernard Arnault, con un patrimonio di oltre 220 miliardi, seguito a ruota da Jeff Bezos e Elon Musk. Ma quest'anno, per la prima volta, si è unita a loro anche Françoise Bettencourt Meyers, erede dell'impero L'Oréal.

Infatti il club dell'élite finanziaria mondiale si sta espandendo come mai prima d'ora: al momento ci sono circa 15 miliardari con un patrimonio superiore ai 100 miliardi di dollari, il numero più alto mai registrato. Secondo i dati del Bloomberg Billionaire Index, la ricchezza combinata di questi 15 magnati è aumentata del 13% nell'ultimo anno, raggiungendo la stratosferica cifra di 2.200 miliardi di dollari, poco più del Pil italiano.

Tra gli altri neo-miliardari spicca Carlos Slim, 84 anni, al 13° posto con una fortuna di 106 miliardi di dollari. La sua ricchezza, galoppata grazie al boom del peso messicano, ha fatto schizzare in alto il valore delle sue aziende, che spaziano dall'edilizia alla ristorazione e al retail. Questo lo consacra come il magnate più potente dell'America Latina."

Dopo Musk e Bezos, la lista si snoda attraverso i vincitori della corsa tecnologica, tutti rigorosamente americani: Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, Sergey Brin, Steve Ballmer, Warren Buffett, Larry Ellison, Michael Dell. Tra questi titani dell'industria USA, Buffett emerge come l'unico legame con la vecchia economia, anche se i suoi recenti investimenti in aziende come Apple hanno amplificato i rendimenti della Berkshire. A partire dal dodicesimo posto, la scena si apre al resto del mondo: il magnate del petrolio indiano Mukesh Ambani o il tycoon indiano Gautama Adani, specializzato in infrastrutture e logistica.