Il fondo Ambienta Sgr si compra Officine Maccaferri

Il fondo Ambienta Sgr ha acquisito Officine Maccaferri, un leader globale nel settore dell'ingegneria civile e ambientale con 23 stabilimenti distribuiti su quattro continenti. Un accordo vincolante è stato raggiunto tra il fondo di Nino Tronchetti Provera e Carlyle Global Credit, Man Glg e Stellex Capital Management, i quali avevano vinto l'asta per Officine alla fine del 2020. Questo è riportato dal Sole 24 Ore. In precedenza, l'azienda era stata colpita dal crollo dell'impero Maccaferri, iniziato dalla holding Seci, e aveva presentato una richiesta di concordato in continuità presso il Tribunale di Bologna.

Grazie anche a un aumento di capitale da 60 milioni, i nuovi azionisti avevano consentito l'attuazione del piano concordatario. Il concordato si è concluso nel 2023. Nel frattempo, l'azienda ha continuato a ottenere buoni risultati, con un aumento del fatturato da 389 milioni di euro nel 2020 a circa 640 milioni nel 2022. Fondata nel 1879, l'azienda bolognese è attiva in oltre 130 Paesi, con circa 3.000 dipendenti e più di 20 siti produttivi nel mondo. L'obiettivo del nuovo azionista Ambienta è concentrato sul consolidamento della presenza internazionale del gruppo presieduto da Sergio Iasi, per sfruttare le opportunità nel settore delle infrastrutture e rispondere alla crescente richiesta di soluzioni sostenibili ed ecocompatibili. Il valore dell'operazione per Officine Maccaferri è stimato superiore ai 500 milioni di euro, con il closing della transazione previsto nel secondo trimestre del 2024.