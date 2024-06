Immobiliare, il fondo britannico Cinven acquisisce Idealista per 2,9 miliardi

Cinven acquisisce idealista per 2,9 miliardi di euro

Il fondo britannico Cinven ha firmato un accordo con gli azionisti del portale immobiliare Idealista per acquistare il 70 per cento della società per 2,9 miliardi di euro. Si tratta della più grande acquisizione di un'azienda tecnologica in Spagna.

Il fondo svedese Eqt, finora azionista di riferimento da quando ha acquisito la maggioranza della società nel 2020 per circa 1,3 miliardi di euro, manterrà una quota del 18 per cento, mentre escono dall'azionariato Apax e Oakley. Secondo quanto riferito in un comunicato, Jesús Encinar, fondatore e presidente di Idealista continuerà con il suo team a guidare la società. La transazione è in attesa dell'approvazione della Commissione nazionale per il mercato e la concorrenza (Cnmc), che dovrebbe dare il via libera nelle prossime settimane. Il portale immobiliare si è affidato a Morgan Stanley come consulente finanziario, a Dentons come consulente legale e a Jbmf come consulente fiscale.