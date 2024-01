Il gelato artigianale conquista l'Europa: fatturato record da oltre 10mld

Il gelato artigianale europeo tocca quota 10 miliardi

Il gelato artigianale rappresenta uno dei prodotti più apprezzati di sempre, generando un giro d'affari in notevole crescita e di sostenere le filiere di eccellenza italiane, anche a livello europeo.

La 45ª edizione di SIGEP-The Dolce World Expo, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group, programmata dal 20 al 24 gennaio al quartiere fieristico di Rimini, segna l'inizio del countdown alla dodicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, celebrata in tutto il Vecchio Continente (e oltre) il 24 marzo di ogni anno. Istituito dal Parlamento Europeo nel 2012, il Gelato Day rappresenta un'importante opportunità per celebrare e valorizzare il gelato artigianale, un prodotto amato globalmente che costituisce un pilastro significativo dell'economia, dimostrando che la passione per il gelato artigianale è inarrestabile.

Il gelato artigianale in Europa gioca un ruolo di primo piano: il continente che si distingue per il numero di gelaterie (ben 65.000) e per i consumi, con l'Italia in prima posizione, seguita dalla Germania, Spagna, Polonia, e Belgio, e una presenza significativa anche in altri paesi come Inghilterra, Austria, Grecia e Francia. Nel 2023, nonostante un aumento dei prezzi (+10% in Europa) causato dall'incremento dei costi delle materie prime agricole, il settore ha registrato un aumento storico del fatturato (+11%), superando per la prima volta i 10 miliardi di euro.

In Italia, la crescita positiva si è riflessa nel giro d'affari del 2023, con un incremento dell'11% che ha quasi raggiunto i 3 miliardi di euro tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato. Nonostante la contrazione del potere d'acquisto, la spesa pro-capite per il gelato artigianale è salita a circa 43 euro, a cui si aggiunge la spesa del turismo straniero, anch'essa in aumento nel paese.

Il Gelato Day, finalizzato a sostenere e valorizzare il gelato artigianale e la sua filiera, sarà parte integrante di SIGEP, uno degli eventi più significativi per gli operatori del settore. L'evento includerà incontri e presentazioni, con il Belgio come protagonista del concorso "Gelato d'Autore", promosso da Artglace, G.A., e A.I.G., che metterà alla prova la creatività dei gelatieri europei nel interpretare la ricetta ufficiale del Gusto dell'Anno 2024. Domenico Belmonte, presidente di Artglace, esprime ottimismo riguardo alla resilienza e passione straordinaria dimostrate dai maestri gelatieri nel 2023, sottolineando il risultato storico di 10 miliardi di euro di fatturato. Invita tutti i gelatieri europei a unirsi alla celebrazione della qualità unica del gelato artigianale in questa nuova edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, con il Belgio in primo piano.