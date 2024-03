Il gruppo editoriale Sae entra nella comunicazione: rilevata Different

Il gruppo editoriale Sae investe nella comunicazione integrata e assume il controllo di Different, l'agenzia fondata, tra gli altri, da Davide Arduini (che è anche presidente di Una) e Andrea Cimenti. Così nasce Sae Communication Srl, società che possiede il 100% di Different, e che annovera tra i suoi investitori e soci proprio Arduini e Cimenti. Questo avviene all'interno di un'operazione che coinvolge da un lato il gruppo editoriale guidato da Alberto Leonardis - che possiede, tra le altre testate locali, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara - e dall'altro la società Different, nata nel 2020 dalla fusione di Acqua Group, Young Digitals e True Company.

Questo è riportato da Il Sole 24 Ore. Gli artefici di questo accordo sono stati Arduini e Cimenti, che hanno concepito l'idea di creare un polo di comunicazione integrata, ora realizzato con un fatturato di circa 30 milioni di euro. L'obiettivo è l'espansione, anche attraverso acquisizioni esterne. Da qui l'accordo con il gruppo Sae, che ha visto l'ingresso come investitori e manager di due figure che manterranno le posizioni di vertice nel consiglio di amministrazione di Different, tra cui Donato Iacovone, già amministratore delegato di EY Sud Europa e attuale presidente del consiglio di amministrazione di Webuild. Il consiglio di amministrazione sarà completato dall'avvocato Marco Racano e da Massimo Briolini.

Gli altri soci di Different abbandoneranno invece l'azienda e il consiglio di amministrazione. Il Gruppo Sae è un editore locale che si è sviluppato nel tempo attraverso varie acquisizioni, prendendo spunto da quello che oggi è il gruppo Gedi. Nel 2022, il Gruppo Sae ha acquisito La Nuova Sardegna. In precedenza, nel 2020, Il Tirreno, La Nuova Ferrara, Gazzetta di Reggio e Gazzetta di Modena sono passati alla Sapere Aude Editori (Sae). Il presidente e CEO Alberto Leonardis, proveniente dalla Gedi (all'epoca controllata dalla Cir di De Benedetti), aveva precedentemente acquisito Il Centro di Pescara nel 2016, per poi lasciarlo nel 2019. Tra i principali azionisti del Gruppo Sae figurano Toscana Sviluppo 2.0 di Maurizio Benighi, con circa il 28% delle azioni, Masini e Santini Distribuzione (attiva nella distribuzione di giornali e riviste in Toscana), il gruppo Tlc Nextaly e Portobello, ciascuno con circa il 18,5% delle azioni. L'operazione rappresenta solo il primo passo per creare un grande polo indipendente di comunicazione integrata a capitale italiano attraverso ulteriori operazioni straordinarie.

A tal fine è stato costituito un nuovo soggetto di controllo, di cui Davide Arduini e Andrea Cimenti sono diventati soci. L'operazione è stata seguita, per gli acquirenti, dai propri consulenti Massimo Briolini e Marco Racano, e da EY, che ha fornito supporto con un team composto da Christian Busca, Erjena Agaraj e Luigi Gazzaneo. I soci reinvestitori Arduini e Cimenti sono stati assistiti legalmente da Amtf Avvocati, con Alberto Crivelli e Nicholas Parati per gli aspetti corporate, e Piercarlo Antonella per la parte lavorativa, mentre Arkios ha fornito consulenza finanziaria con Deborah Setola e Andrea Sperati. I soci di minoranza uscenti sono stati assistiti legalmente da Marco Greco per gli aspetti corporate e da Marianna Luciano per la parte lavorativa, mentre HLB-BMP, con Marco Brocca, ha fornito consulenza finanziaria.