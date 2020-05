Il Gruppo Mario Mele & Partners è stato scelto da Zeiss come partner media

Il Gruppo Mario Mele & Partners, l’agenzia milanese che crea e sviluppa progetti di comunicazione integrati, è stato scelto da ZEISS come partner per il planning, dopo aver vinto la consultazione che assegnava il budget media per l’Italia. Una collaborazione confermata per tutto il 2020 e iniziata con una campagna, appena conclusa, in TV su tutte le principali reti nazionali e i maggiori network digitali, in sinergia con un’attività digital a 360° - pianificata in partnership con il gruppo Dentsu Aegis Network - che prevede attività SEO, SEA, Video, Display e Native, volte a ottimizzare la copertura del target e ad ingaggiare il consumatore. La campagna ha visto ritornare in comunicazione l’Azienda con le lenti ZEISS con UVProtect Technology, innovazione esclusiva introdotta dall’Azienda per garantire protezione UV completa, inserita di serie su tutte le lenti chiare. L’obiettivo è quello di continuare a mantenere vivo il rapporto con il consumatore, lavorando maggiormente in continuità rispetto al passato e creando diversi momenti di comunicazione durante l’anno prevendendo l’utilizzo di un ampio media mix che lavora in tv, digital e radio. Il Gruppo fondato da Mario Mele collabora con ZEISS dal 2017: l’azienda tedesca da tre anni è tra gli sponsor del prestigioso Tour Mario Mele & Partners, il circuito di golf giunto all’undicesima edizione che ogni anno tocca 10 dei più esclusivi circoli italiani.