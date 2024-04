Il gruppo spagnolo Puig sbarca in Borsa: capitalizzazioni fino a 14 miliardi

Ipo Puig al via il 3 maggio, capitalizzazione fino a 14 miliardi

Il gruppo di beauty spagnolo Puig, che detiene 14 brand tra cui Rabane, Jean Paul Gaultier e Charlotte Tilbury, si prepara per la più grande Ipo in Europa di quest'anno, con una valutazione stimata fino a 14 miliardi di euro. Lo scrive Mf Fashion.

L'azienda, con un fatturato di 4,3 miliardi di euro nel 2023 (+19%), ha annunciato l'inizio delle negoziazioni il 3 maggio e ha indicato un intervallo di capitalizzazione previsto tra 12,7 e 13,9 miliardi di euro, superando le stime degli analisti che la collocavano intorno ai 10 miliardi. La holding prevede di vendere fino a 3 miliardi di euro di azioni, con un prezzo compreso tra 22 e 24,5 euro, cedendo il 21-24% delle sue azioni agli investitori esterni, mantenendo la maggioranza in mano alla famiglia fondatrice.

Puig, con 110 anni di storia, sarà quotata a Madrid e su altre borse spagnole, comprese Barcellona, Bilbao e Valencia, con Goldman Sachs e J.P. Morgan a capo del processo. I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento di ulteriori acquisizioni come Byredo e Charlotte Tilbury, supportando la strategia di crescita dei marchi e del portafoglio. Entrambi i marchi sono stati acquisiti da Puig in una serie di operazioni sovrintese da Marc Puig, presidente e CEO dell'azienda. La fase di bookbuilding inizia oggi, venerdì 19 aprile, e terminerà il 30 aprile.