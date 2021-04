“Il lockdown va fatto alle tasse: 80 mld subito per salvare le imprese”

Per allentare la tensione sociale sempre piu' diffusa in molte categorie del lavoro autonomo, il Governo deve abbandonare la politica dei micro aiuti attuata fino adesso, sostituendola con misure straordinarie in grado di mitigare gli effetti negativi che la crisi pandemica sta producendo. Vista l'urgenza, secondo l'Ufficio studi della Cgia e' necessario, ad esempio, "applicare" per l'anno in corso il lockdown alle tasse erariali ed erogare rimborsi piu' pesanti rispetto a quelli distribuiti fino ad ora. Gli artigiani mestrini stimano in altri 80 miliardi di euro le risorse che il Governo dovrebbe mettere in campo entro la fine di luglio per salvare le attivita' economiche colpite dalla crisi pandemica. Salvo l'avvento di nuove varianti, grazie alle condizioni climatiche e alla campagna vaccinale, molto probabilmente in piena estate dovremmo essere quasi definitivamente tornati alla "normalita'", ovvero alla situazione pre Covid.

IL LOCKDOWN ALLE TASSE COSTEREBBE 28 MILIARDI

Per evitare che i sostegni che verranno erogati nei prossimi mesi alle imprese siano utilizzati da quest'ultime per pagare imposte e contributi, e' necessario "imporre" il lockdown alle tasse erariali, consentendo alle partite Iva e alle piccole imprese di risparmiare quest'anno attorno 28 miliardi di euro. Un importo di dimensioni importanti che, ovviamente, potrebbe essere ridimensionato consentendo l'azzeramento del peso fiscale solo alle attivita' con ricavi al di sotto di una certa soglia o sulla base della perdita di fatturato. Questo mancato gettito di 28 miliardi e' stato stimato ipotizzando di consentire a tutte le attivita' economiche con un fatturato 2019 al di sotto del milione di euro di non versare per l'anno in corso l'Irpef, l'Ires e l'Imu sui capannoni. Queste aziende, che ammontano a circa 4,9 milioni di unita' (pari all'89 per cento circa del totale nazionale), dovrebbero comunque versare le tasse locali, in modo tale da non arrecare problemi di liquidita' ai Sindaci e ai Presidenti di regione. Alleggeriti dal peso di un fisco spesso ingiusto, per un anno vivrebbero con meno ansia, meno stress e piu' serenita'. Non solo, ma con 28 miliardi risparmiati metteremo le basi per far ripartire l'economia del Paese.