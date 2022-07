Il magnate Kuehne azionista di maggioranza di Lufthansa: avanti su Ita

Il miliardario Kuehne diventa il primo azionista di Lufthansa

L'imprenditore e miliardario tedesco della logistica Klaus-Michael Kuehne è ora il maggiore azionista di Lufthansa dopo aver aumentato la sua partecipazione, secondo un rapporto sui diritti di voto. La sua società Kuehne Aviation possiede ora il 15,01% della compagnia aerea tedesca, rispetto al precedente 10%. Kuehne ha così sostituito il cosiddetto Fondo di stabilizzazione economica della Repubblica Federale di Germania come azionista principale.

L'obiettivo del fondo progettato da Berlino era quello di fornire capitali alle aziende che, senza alcuna colpa, si sono trovate in difficoltà durante la crisi causata dalla pandemia di coronavirus. Il governo tedesco possiede il 14,1% del Gruppo Lufthansa. Tuttavia, dovrà cedere le sue azioni entro l'ottobre 2023, dopo che l'azienda avrà rimborsato gli aiuti di Stato diretti necessari durante la crisi.

L'aumento della partecipazione di Kuehne non sorprende. Secondo una dichiarazione vincolante di Lufthansa di maggio, Kuehne Aviation aveva già dichiarato, al momento del superamento della soglia del dieci per cento, di perseguire obiettivi strategici con l'investimento e di non escludere ulteriori acquisizioni nei prossimi dodici mesi. Secondo il rapporto, l'azionista di maggioranza è disposto ad accettare un posto nel consiglio di sorveglianza e a nominare una persona adatta. Kuehne è l'azionista di maggioranza del gruppo logistico Kuehne + Nagel e l'azionista principale della compagnia di navigazione di container Hapag-Lloyd di Amburgo.

Secondo gli osservatori del settore, l'imprenditore potrebbe puntare in particolare alla lucrativa attività cargo di Lufthansa. Alcune grandi compagnie di navigazione, ad esempio, che hanno guadagnato molto durante la pandemia grazie a tariffe di trasporto elevate, hanno recentemente investito nel settore del cargo aereo. Da questo punto di vista, è strategica la partnership con Msc con cui è stata fatta pervenire un'offerta per Ita. Si tratta, secondo fonti accreditate, della soluzione preferita dal governo e dalle autorità italiani.