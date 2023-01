Il Mef indica Riccardo Barbieri come Dg del Tesoro al posto di Rivera

Riccardo Barbieri è il nuovo Dg del Tesoro

Riccardo Barbieri è stato nominato direttore generale del Tesoro. Prenderà il posto di Alessandro Rivera che, come raccontato da Affaritaliani.it, non era più nelle grazie di molti membri dell'esecutivo. La scelta però sorprende: fino a questa mattina, infatti, in molti davano per fatta la nomina di Antonino Turicchi, attuale presidente di Ita. Probabilmente però le perplessità per il tetto alla retribuzione e la necessità di concludere il dossier Ita ha fatto propendere Giancarlo Giorgetti per una nomina "a sorpresa".

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri (che si terrà alle 18.30 di oggi 19 gennaio), la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro (Riccardo Barbieri), Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini).

"Il ministro Giancarlo Giorgetti - si legge nella nota - ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza. Inoltre il Mef presenterà una proposta di riforma del modello organizzativo con lo scopo di assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi assegnati in primo luogo a livello europeo e internazionali tramite una diversa articolazione della struttura dipartimentale".

Con questa scelta Giancarlo Giorgetti trova una terza via a quella propugnata dalle due aree del governo: abbattere Rivera, ma senza affidarsi a Turicchi. Una soluzione che, tra l'altro, diventa una sponda perfetta per il Terzo Polo. Non è un caso che Luigi Marattin, si sia prontamente espresso su LinkedIn benedicendo la decisione di Giorgetti: "Riccardo Barbieri - nuovo DG del Tesoro al posto di Rivera - è una scelta eccellente, persona di prim’ordine. Lascia scoperto il ruolo di capo economista Mef, un ruolo cruciale per le previsioni di finanza pubblica. Vediamo chi sarà il sostituto in quel ruolo".

Chi è Riccardo Barbieri

Riccardo Barbieri Hermitte, 64 anni, è attualmente responsabile della direzione I del dipartimento del Tesoro, incaricata dell'analisi economica finanziaria. È un economista e market strategist con venticinque anni di esperienza nei mercati finanziari, in cui ha lavorato per alcune delle maggiori banche di investimento, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Bank of America-Merrill Lynch. È stato il capo dell’Independent Research Department e Chief Economist in Mizuho International, la succursale londinese della banca d’investimento giapponese Mizuho Securities.Nato a Roma, è cresciuto a Milano, dove si è laureato con lode in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi.

Ha quindi passato cinque anni negli USA, conseguendo un Phd in Economics presso la New York University . Alla JP Morgan è stato capo economista e quindi responsabile della ricerca in Italia. Nel 1995 si trasferisce a Londra come Senior Economist della Morgan Stanley per l’Europa meridionale poi managing Director nel 2001 con diversi ruoli come capo economista per i mercati emergenti. Nel 2007- 2009 Barbieri ha lavorato per la Bank of America. Dopo l’acquisizione di Merrill Lynch,è diventato Chief International Economist e Global Head della ricerca su mercati obbligazionari e valute. Nel 2010 Barbieri ha svolto consulenze ed ha tenuto alcune lezioni alla London School of Economics, prima di approdare alla Mizuho nel gennaio 2011. Negli ultimi quattro anni e mezzo Barbieri ha scritto sopratutto di economia e mercati dell’Eurozona, assicurando a Mizuho una presenza di tutto rilievo nel dibattito economico e di mercato.