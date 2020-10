Il Nobel per l'Economia va a Milgrom e Wilson per gli studi sulle aste

Nobel per l'economia 2020

Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson sono stati insigniti dal premio Nobel per l'Economia 2020. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito per i loro studi sulla teoria delle aste, ossia della teoria che si occupa di come la gente si comporta nei mercati ad asta, e per le loro invenzioni in tema di "nuovi formati".

Chi sono i due professori

Professore emerito alla Stanford University, Wilson ha contribuito in modo determinante alla progettazione di aste e strategie di offerta competitiva nel settore petrolifero, della comunicazione e dell'energia, nonché alla progettazione di schemi di pricing innovativi. Il suo lavoro sul pricing del servizio prioritario per l'energia elettrica è stato implementato nell'industria delle utilities. In passato, non solo è stato il relatore di Migrom, ma ha già lavorato con lui avendo progettato assieme l'asta delle licenze che adotta la FCC, la Commissione Federale per le Comunicazioni, per la vendita di licenze per lo spettro radio negli Stati Uniti.

Anche Milgrom è professore alla Stanford University, dove insegna dal 1987. Esperto delle strategie di prezzo, è co-fondatore di diverse società, la più recente delle quali, Auctionomics, fornisce software e servizi che creano mercati efficienti per complesse aste commerciali e borse. Ha insegnato anche all'Università di Yale. La sua fama la si deve ai progetti di nuove aste per la pubblicità su Internet e per l'acquisto di servizi complessi. Suo obiettivo è sempre stato quello di creare aste semplici e dirette per gli offerenti, ma migliorando notevolmente l'allocazione delle risorse rispetto ai tradizionali progetti d'asta.

Sono due economisti statunitensi, e precisamente due professori alla Stanford University, i due vincitori del premio Nobel per l'Economia 2020. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle scienze a Stoccolma. Il premio di economia da 10 milioni di corone svedesi (1,14 milioni di dollari) non è uno dei cinque premi originali creati nel 1895 per volontà dell'industriale e inventore della dinamite Alfred Nobel, ma è stato istituito dalla banca centrale svedese e assegnato per la prima volta nel 1969.

Roberto B. Wilson, classe 1937, e Paul Migrom, classe 1948, hanno ottenuto questo riconoscimento grazie ai loro studi sulla teoria delle aste in microeconomia. Le aste, in economia, vanno intese come luogo di incontro tra domanda e offerta, in cui la domanda svolge un ruolo attivo mentre la parte che resta teoricamente inattiva stabilisce rigidamente il volume di offerta. L’obiettivo è quello di garantire la miglior allocazione possibile del bene.

Milgrom è seppur di poco più giovane, ma collabora da molto tempo con Wilson al punto che quest'ultimo è stato il relatore della sua tesi che aveva come argomento, ca vans sa dire, la teoria delle aste.