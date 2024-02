Il Parlamento europeo mette al bando Amazon: esclusi 14 lobbisti

I lobbisti di Amazon non possono entrare nel Parlamento europeo: ecco perché

I lobbisti di Amazon non possono più entrare al Parlamento europeo. Lo riporta l'Ansa.

Lo ha deciso l'Eurocamera su richiesta dei parlamentari della commissione per l'Occupazione e gli affari sociali (Empl), dopo i ripetuti rifiuti del colosso high-tech americano di partecipare a una audizione sulle condizioni di lavoro dei propri dipendenti nell'Ue. Sono in totale 14 i badge ritirati.

Dopo una lettera della Empl alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola la Conferenza dei presidenti del Parlamento ha deciso di rimettere la decisione sulle credenziali dei rappresentanti Amazon all'organismo dedicato, che ha quindi tolto loro la possibilità di accedere agli edifici dell'Eurocamera.

I questori hanno avviato l’iter, e spetterà adesso al segretariato generale del Parlamento europeo stabilire per quanto tempo i lobbisti di Amazon saranno messi al bando.

Tanti sono i lobbisti accreditati presso l’istituzione comunitaria, spiega la responsabile per il Lavoro e gli affari sociali del gruppo S&D, Agnes Jongerius. “Oltre a non presentarsi all’audizione hanno rifiutato due volte una delegazione della commissione Lavoro nei magazzini in Germania e Polonia“, puntualizza.

È la seconda volta che ai lobbisti viene ritirato il badge: la prima volta fu nel 2017 a Monsanto, i cui rappresentanti si rifiutarono di comparire di fronte al Parlamento europeo dopo che media erano comparse accuse sulla redazione di documenti tecnico-scientifici sul glifosato, con l’intento di influenzare il dibattito europeo sull’autorizzazione o il divieto dell’erbicida usato in agricoltura.