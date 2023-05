Diritto Debitori, "Il risveglio dell'eroe": l'ultimo successo di Belhaj Helmi

"Il risveglio dell'eroe": il grande evento di Belhaj Helmi, CEO di Diritto Debitori

Molte persone negli ultimi dodici mesi hanno sentito parlare di Belhaj Helmi, CEO della società Diritto Debitori, che difende milioni di italiani alle prese con la crisi causata dall’aumento dei tassi e soprattutto dalla pandemia. Non bisogna dimenticare lo scenario in cui viviamo: livelli molto elevati di inflazione a livello globale, la media OCSE attesa per il 2022 è del 9,4% contro l’1,6% del periodo 2013-2019. Il livello dei prezzi, più alto rispetto al periodo pre-pandemia, dà prospettive di crescita ancorate.

In quest'ottica, Helmi ha teso la mano a migliaia di italiani. Con questo evento, dopo Parma e Roma, ha inaugurato a Montecchio Emilia la nuova sede di Diritto Debitori con l’intervento di Cristian Onorato (networker internazionale), Giorgio Trabaldo (formatore), Ana Michel Candelario (imprenditrice gruppo OSM e oratrice), Marco Passamonti (sales coach).

Il titolo dell'incontro è chiarissimo: "Il risveglio dell'eroe" e l’evento si è concentrato proprio su questo, sul risvegliare il potenziale umano nascosto in ciascuno dei collaboratori. Tutte le distrazioni e i condizionamenti che riceviamo oggi ci creano paure e preoccupazioni che tante volte limitano il nostro potenziale e tendiamo a non crescere più. Proprio su questo si è concentrato l’evento; sull’aiutare dipendenti e collaboratori a riconoscere i propri limiti e offrirgli strumenti per superarli. In fondo le grandi aziende hanno bisogno di persone di successo per crescere come vorrebbero.