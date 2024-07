Ostelli, a&o mette a segno il semestre più forte di sempre: 3 mln di pernottamenti e fatturato in crescita del 10%

A&o: 3 milioni di pernottamenti e il tasso di occupazione sale al 75%

“Il primo semestre del 2024 è quello che ha fatto registrare le performance migliori di sempre, in quasi 25 anni di storia del nostro gruppo” - Afferma Oliver Winter. 2,98 milioni di pernottamenti, 5% in più rispetto all’anno precedente, un’occupazione media delle camere del 75% e due ulteriori nuove aperture entro la fine dell’anno. “Siamo sulla buona strada,” afferma il fondatore e CEO di a&o, alla luce dei dati semestrali.

La più grande catena privata di ostelli in Europa dispone attualmente di 38 strutture, in 25 città, in 9 paesi europei e continua a crescere: anche se con qualche ritardo, a&o Firenze Campo di Marte aprirà alla fine dell’anno e un’altra struttura nel Regno Unito si aggiungerà al portafoglio di a&o quest’estate.

Con un fatturato totale di oltre 111 milioni di euro, la catena di ostelli berlinese a&o ha superato il risultato dell’anno precedente del 10%, registrando così in questo primo semestre del 2024 il risultato più elevato nella storia dell’azienda. I mesi più performanti, con un’occupazione delle camere superiore all’80%, sono stati maggio e giugno. Un risultato preannunciato nel primo trimestre quando i pernottamenti registrati sono stati circa 1,4 milioni. Gli hotel più richiesti in Germania sono stati a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City e a&o Berlin Hauptbahnhof; a livello internazionale, a&o Prague Rhea, a&o Vienna Hauptbahnhof e a&o Venice Mestre.

Sintesi dati semestrali:

• Top 3 destination: i mercati più richiesti dalla clientela di a&o sono Germania, Polonia e Regno Unito

• 54% di ospiti domestici (2023: 66%)

• Oltre 200.000 chiamate al centro servizi e oltre 180.000 messaggi bot

• 75 % di occupazione delle camere (2023: 72 %)

• Occupazione media delle camere: 80 % a maggio e 82 % a giugno

• Occupazione estiva prevista fino al 90 %

Campionati Europei, Taylor Swift e Coldplay: i viaggi per eventi stanno diventando sempre più importanti

Mega eventi, massimi riempimenti. Che si tratti di calcio o concerti, le strutture di a&o hanno raggiunto i massimi riempimenti con tassi di occupazione del 100 % nei giorni delle partite e di circa il 90 % per tutto il corso degli Europei di calcio che hanno garantito una “domanda straordinaria” per a&o. Anche le esibizioni di Taylor Swift e Coldplay hanno lasciato pochissimi letti liberi. “Il numero di viaggiatori per eventi è in costante aumento,” conferma Winter, “indipendentemente dal giorno della settimana, concerti ed eventi sportivi sono attrazioni per il pubblico e per questa tipologia di appuntamenti le prenotazioni avvengono con largo anticipo.” Da segnalare che l’iscrizione al club a&o offre sconti significativi anche nei periodi di punta: i clienti abituali di a&o possono infatti beneficiare di riduzioni di prezzo fino al 25 %.

77 % in meno dal 2015: a&o riduce ulteriormente le emissioni di CO2e

a&o è riuscita a ridurre ulteriormente le sue emissioni di CO2e di 410 grammi per pernottamento l’anno scorso, raggiungendo il valore medio calcolato di 3,32 chilogrammi (2022: 3,73 kg). Questo corrisponde a una riduzione di oltre il 77 % dall’inizio delle misurazioni nel 2015. “I numeri sono davvero buoni,” commenta Oliver Winter, “ma c’è ancora molto da fare,” afferma nel secondo rapporto di sostenibilità di a&o. L’obiettivo di a&o è essere Net Zero entro il 2025. “In futuro, l’esperienza di viaggio andrà molto oltre l’alloggio e la ristorazione,” è convinto Winter, “riguarderà sempre di più l’impegno, l’interazione e la consapevolezza.”