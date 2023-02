Il titolo di Intesa Sanpaolo torna a crescere dopo i conti "super"

Le azioni di Intesa Sanpaolo riprendono a correre

Dopo lo stop di venerdì 3 febbraio, ripartono le azioni di Intesa Sanpaolo in Borsa. In una giornata abbastanza fiacca, i titoli di Ca' De Sass guadagnano oltre il 2,5%. Il ceo Carlo Messina, alla presentazione dei conti, aveva detto che il mercato aveva già scontato l'incremento del bilancio previsto, ma che le cose sarebbero ripartite rapidamente. In effetti, anche in una seduta con il segno "-", Intesa corre.

Secondo le nuove stime, Intesa Sanpaolo dovrebbe essere in grado di "realizzare profitti superiori a 6 miliardi di euro nel 2023, contro i 5,5 miliardi di euro della guidance", spiega Intermonte che ha confermato la raccomandazione outperform ed ha alzato il target price a 3,20 euro da 3,0 euro. Intesa ha presentato una guidance per l'utile netto 2023 "ben al di sopra" di 5,5 miliardi di euro. La "nostra previsione di utile netto è di 6,7 miliardi di euro. Si tratta di un risultato superiore all'obiettivo del piano aziendale per il 2025, che riteniamo possa essere raggiunto già quest'anno", spiegano gli analisti di Bank of America la cui raccomandazione passa a buy da neutral con un target price che sale a 3,25 euro da 2,70 euro. Nei risultati del 2022, Intesa Sanpaolo ha riportato una "robusta serie di risultati, battendo il consenso su quasi tutte le metriche", spiega Societe Generale.