Il vantaggio di Trump nei sondaggi rafforza il dollaro. Ma per gli investitori guadagni stellari con la vittoria di Harris. ecco perché

Elezioni Usa, Harris o Trump: quale impatterà la vittoria di uno dei due candidati sui mercati?

A pochi giorni dalle elezioni statunitensi, i mercati hanno iniziato a scontare con maggiore fermezza una vittoria di Donald Trump. Ciò ha portato a un movimento verso rendimenti statunitensi più elevati, un dollaro USA più forte e una sovraperformance delle azioni statunitensi rispetto al resto del mondo.

La narrativa è quella di un perdurare dell'eccezionalismo statunitense, in quanto si ritiene che il "Trump 2.0" si possa tradurre in un'ulteriore spesa fiscale e in una maggiore deregolamentazione, che stimolerebbe la crescita degli Stati Uniti, mentre una politica commerciale più protezionistica creerebbe problemi a molti dei partner commerciali degli Stati Uniti, con la regione asiatica probabilmente tra le più colpite.

L'aspetto negativo per gli Stati Uniti dovrebbe derivare da un profilo di inflazione più difficile, in quanto i dazi incidono sui prezzi interni, mentre dovrebbe esserci anche un impatto negativo sulla crescita, data la perdita secca associata ai dazi.

A livello globale, è probabile che l'impatto sia più sfumato, in quanto le merci cinesi potrebbero trovare nuovi sbocchi in giurisdizioni più amichevoli in cui non vengono applicati dazi, migliorando persino i profili di inflazione in alcuni di questi paesi.

Data la natura binaria delle elezioni e un livello ancora elevato di incertezza sul vincitore finale, gli operatori di mercato hanno naturalmente ridotto il rischio nell'evento mentre cercavano di gestire le esposizioni. Vale la pena sottolinearlo in quanto dovrebbe contribuire a smorzare la volatilità post-elettorale, in particolare se consideriamo che i mercati si sono già mossi per scontare parzialmente una vittoria di Trump.

Nei mercati emergenti, i mercati locali continuano a sopportare il peso maggiore del repricing mentre ci avviciniamo alle elezioni, con i mercati locali ora vicini alla parità nel corso dell'anno in termini di performance.

I mercati in valuta forte si sono dimostrati più resilienti, in quanto un tasso di default favorevole funge da solida ancora fondamentale, mentre i livelli di rendimento all-in ancora elevati servono da cuscinetto per i rendimenti.

Ciò lascia i mercati locali pronti per un periodo di rendimenti stellari in caso di sconvolgimento nelle elezioni e vittoria di Kamala Harris, mentre l'entità del repricing di questo mese potrebbe anche fornire una certa resilienza in caso di vittoria di Donald Trump, poiché gli operatori di mercato cercano di attenuare gli estremi.

*BlueBay Senior Portfolio Manager, Emerging Markets, RBC BlueBay