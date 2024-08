Iliad pronta a uscire da Unieuro? La Consob dà l'ok all'opas Fnac-Ruby

Iliad pronta a uscire da Unieuro? Ok della Consob all’opas Fnac-Ruby

La Consob, autorità italiana di vigilanza sulla borsa, ha approvato l'offerta pubblica di acquisto e scambio annunciata il 16 luglio, a seguito della quale Fnac Darty e il fondo Ruby Equity puntano a rilevare Unieuro. L'offerta prevede un pagamento di 9 euro più 0,1 titoli Fnac Darty per ogni azione Unieuro, con la possibilità per i partecipanti all'offerta di ricevere questi benefici a partire dal primo novembre 2024. Lo riporta Corriere Comunicazioni.

I dettagli dell'offerta pubblica rivelano un'operazione complessa, con un investimento iniziale da parte dei gruppi francesi pari a 249 milioni di euro, suddivisi tra contante e azioni. Per dieci azioni di Unieuro sarà possibile ottenere in cambio una quota Fnac Darty, quotata a Parigi, più 90 euro, rappresentando un premio del 42% rispetto al prezzo delle azioni Unieuro al 16 luglio. In questo contesto, emerge l'importanza dell'assetto azionario di Unieuro, con Xavier Niel, Giuseppe Silvestrini e Amundi tra gli azionisti principali.

Un elemento chiave dell'intera operazione è l'approvazione da parte della Commissione Europea. Fnac Darty e Ruby hanno già intrapreso una fase di dialogo anticipato, le cosiddette discussioni di pre-notifica, essenziali per soddisfare una delle condizioni sospensive dell'operazione. Tale passaggio evidenzia l'importanza della conformità alle norme europee in materia di concorrenza per la riuscita dell'offerta.

L'intento dichiarato da Fnac e Ruby attraverso questa acquisizione è quello di supportare e potenziare l'attuale strategia di Unieuro, puntando a una sinergia operativa che possa beneficiare entrambi i gruppi. Le discussioni in corso con il management di Unieuro mirano a concretizzare questo obiettivo, integrando l'esperienza di Fnac Darty nel settore retail.